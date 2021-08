Detuvieron a un hombre que ingresó sigilosamente a una casa y violó a una nena de 12 años

Un hombre de 27 años fue detenido en las últimas horas por la DDI de La Plata acusado de un hecho horroroso: según fuentes policiales, ingresó sigilosamente a una casa de la localidad bonaerense de Ensenada, aparentemente con fines de robo, y violó a una nena de 12 años.

Si bien el hecho se conoció en las últimas horas, ocurrió hace poco más de tres meses, en la madrugada del 1° de mayo pasado. Aquella noche, la víctima se encontraba durmiendo en su casa localizada en 15 y 524, en el barrio El Dique, hasta que escuchó ruidos extraños. La menor se levantó, salió de su habitación y notó que algo sucedía en la cocina. Se acercó hasta allí y de pronto fue sorprendida por el sujeto, identificado como Carlos Ramón Bordesolle.

Minutos después, fue la madre de la niña quien oyó ruidos que interrumpieron su descanso. De igual modo, fue a revisar si todo estaba en orden y cuando entró a la cocina se topó con el desconocido en el momento en el que atacaba a su hija. La mujer comenzó a gritar, ante lo cual el abusador huyó de inmediato. Instantes después llamó a la Policía y efectivos de la comisaría Tercera se acercaron al lugar, pero a pesar de que se montó rápidamente un operativo cerrojo, el acusado logró escapar.

Luego, la menor le contó a su madre que Bordesolle se le abalanzó por detrás, la sujetó del cabello y la desnudó, de acuerdo a lo que consta en la causa que quedó en manos del fiscal Marcelo Martini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata. La chica fue llevada hasta un hospital de la zona, donde se le realizaron los estudios correspondientes y se la asistió para que tuviese contención tras el traumático episodio que le tocó sufrir.

Posteriormente, en la inspección a la vivienda donde sucedió el abuso sexual se determinó que no había aberturas violentadas. La puerta no había sido forzada, por lo que se presume que Bordesolle pudo haber ingresado por una ventana ubicada en la parte trasera de la casa. Se sospecha que el delincuente pretendía, en principio, robar en el lugar, aunque eso todavía no está claro.

La mujer y su hija fueron derivadas al Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI La Plata, donde la madre de la niña prestó testimonio, y se realizaron una serie de peritajes previos a la realización de una cámara Gesell.

Con el avance de la investigación, Bordesolle fue identificado. Y ayer lo atraparon. Detectives de la DDI La Plata y la SubDDI de Ensenada lo encontraron en las inmediaciones a un domicilio de la calle Ecuador N° 17, en Ensenada. Tras la consulta de rigor, el fiscal Martini dispuso su detención.

El agresor fue trasladado a una celda de la sede de la DDI platense, donde quedó a disposición de la Justicia. Se espera que sea indagado en las próximas horas, bajo la imputación de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la víctima menor de edad.