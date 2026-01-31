Detuvieron a un hombre por vender entradas falsas para el Festival Reina del Yokavil

En la jornada de ayer, una intervención efectiva de la Comisaría Departamental de Santa María permitió desarticular una maniobra de estafa que afectaba directamente a los interesados en asistir al Festival de la Reina del Yokavil. El personal policial procedió al arresto de un sujeto de apellido Domínguez, de 27 años, quien fue sorprendido por los efectivos en el momento exacto en que comercializaba ingresos apócrifos para el mencionado evento popular.

Los detalles del procedimiento y los elementos incautados

Durante el operativo, las autoridades no solo lograron la captura del sospechoso, sino que también pusieron a resguardo una serie de elementos que sirven como evidencia de la actividad ilícita.

Entre lo incautado se destaca la suma de $50.000 pesos en efectivo, que sería el resultado de las ventas fraudulentas realizadas hasta ese momento. Además, el personal policial procedió al secuestro de las entradas falsas que el joven tenía en su poder y a la incautación de una motocicleta Motomel 150 cc, vehículo que era utilizado por el detenido para desplazarse y concretar las transacciones de manera ágil en la zona.

Situación judicial y destino del aprehendido

Tras el procedimiento de rigor en la vía pública, el sujeto fue trasladado y quedó formalmente alojado en la seccional, donde permanece bajo custodia. La gravedad de los hechos motivó que la causa fuera puesta de inmediato a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, organismo que llevará adelante la investigación para determinar el origen de los tickets y el alcance total de la estafa. Mientras tanto, las entradas incautadas permanecen bajo custodia judicial como prueba fundamental del delito cometido contra la fe pública y el patrimonio de los vecinos de Santa María.