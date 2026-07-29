Allanamientos por robos en Catamarca terminaron con dos detenidos

En el marco de una investigación que se encuentra en curso y que tuvo su origen en denuncias penales presentadas por personas que manifestaron haber sido víctimas de presuntos ilícitos, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante una serie de procedimientos judiciales destinados a avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Las tareas investigativas, desarrolladas de manera previa a los operativos, permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar medidas judiciales. En ese contexto, el Juzgado de Control de Garantías N° 2, a requerimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 4, dispuso la realización de dos allanamientos, los cuales fueron concretados por el personal policial en distintos puntos de la ciudad.

Las diligencias se enmarcan en la continuidad de las actuaciones iniciadas tras las denuncias formuladas por los damnificados, quienes señalaron haber sido víctimas de hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de la Justicia.

Operativos en dos viviendas

Los procedimientos judiciales fueron ejecutados de manera simultánea en dos domicilios: uno ubicado en el pasaje Vucetich S/N° y otro en el barrio Eva Perón.

Durante el desarrollo de los allanamientos, los efectivos de la División Investigaciones contaron con el apoyo operativo de distintas áreas especializadas de la fuerza policial, lo que permitió llevar adelante las medidas ordenadas por la autoridad judicial en el marco de la investigación.

En las tareas participaron:

Cuerpo Guardia Infantería Femenino (FÉNIX) .

. Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte) .

. Sumariantes de las Unidades Judiciales N° 4 y N° 6.

La intervención conjunta de estas dependencias respondió al cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas en el expediente y al desarrollo de las actuaciones previstas durante los procedimientos.

Arrestos y secuestro de elementos

Como resultado de los allanamientos, el personal policial procedió al arresto en averiguación del hecho de dos sujetos, identificados por los apellidos Guaraz (28) y Lencina (37).

De acuerdo con la información oficial, ambos estarían vinculados a las causas que actualmente son investigadas, motivo por el cual fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Además de los arrestos, durante los procedimientos fueron secuestrados distintos elementos considerados de interés para la investigación, los cuales quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

Entre los elementos incautados se encuentran:

Una motocicleta Motomel Xplora gris de 250 cc.

Un teléfono celular.

Dos pares de zapatillas.

El secuestro de estos objetos forma parte de las medidas dispuestas en el marco de la investigación y será incorporado al proceso judicial para su correspondiente análisis.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia

Una vez concluidos los procedimientos y cumplimentadas las actuaciones de rigor, los presuntos autores fueron alojados en la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia interviniente.

De esta manera, la investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 4, con intervención del Juzgado de Control de Garantías N° 2, mientras avanzan las diligencias destinadas al esclarecimiento de los hechos denunciados.