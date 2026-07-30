La Justicia avanza para determinar las causas de la tragedia del helicóptero en San Juan

La Justicia Federal y distintos organismos especializados avanzan en la investigación destinada a determinar las causas del accidente del helicóptero Bell 412, que este miércoles se estrelló en la provincia de San Juan y provocó la muerte de las siete personas que viajaban a bordo.

Aunque hasta el momento no existe una hipótesis concluyente sobre lo ocurrido, los investigadores comenzaron a analizar diferentes elementos que podrían haber influido en el desarrollo del trágico episodio. El objetivo de las pericias es reconstruir las circunstancias del vuelo y establecer qué factores derivaron en el impacto de la aeronave.

El trabajo investigativo se desarrolla de manera conjunta entre organismos judiciales y técnicos, que buscarán determinar si existieron factores climáticos, mecánicos o de otra naturaleza que expliquen el accidente ocurrido en una de las zonas más emblemáticas de la provincia.

Las condiciones meteorológicas

Una de las primeras hipótesis que comenzó a ser analizada está relacionada con las condiciones meteorológicas existentes al momento del vuelo. De acuerdo con la información reunida por los investigadores, en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, donde ocurrió el accidente, había presencia de neblina y baja visibilidad.

Estos factores son considerados relevantes dentro de la investigación, por lo que los peritos intentarán establecer si las condiciones climáticas pudieron haber afectado la operación del helicóptero durante el desarrollo de la misión.

En esta etapa del proceso no existe una conclusión definitiva, pero el estado del tiempo al momento del vuelo constituye uno de los primeros aspectos sometidos a evaluación técnica.

Las pericias también apuntan al estado de la aeronave

Además del análisis de las condiciones meteorológicas, la investigación contempla una segunda línea de trabajo vinculada con el estado del helicóptero Bell 412. Los especialistas realizarán distintas pericias sobre la aeronave con el propósito de determinar si pudo haber existido alguna falla mecánica o técnica que contribuyera al accidente.

Como parte de esas tareas, también será revisada toda la documentación relacionada con el mantenimiento del helicóptero.

La investigación incluirá además la reconstrucción de las comunicaciones previas al impacto, así como un análisis de las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo antes de perderse contacto con la aeronave.

Estos elementos serán incorporados al expediente para reconstruir cronológicamente los acontecimientos previos al siniestro.

El último contacto antes del impacto

El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una jornada de capacitación en la provincia de San Juan. Una vez finalizada esa actividad, la aeronave tenía previsto trasladarse hacia La Rioja, donde debía colaborar en un operativo de combate de incendios forestales.

Sin embargo, el vuelo no pudo completarse. Según la información incorporada a la investigación, el último contacto con el helicóptero fue registrado a las 10:26.

Tiempo después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona logró localizar el lugar donde se había producido el impacto y dio aviso a las autoridades, lo que permitió activar el operativo correspondiente.

Ese hallazgo marcó el inicio de las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del accidente.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal

La investigación judicial quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien coordinará el trabajo junto a distintos organismos especializados. Del proceso participan:

Policía de San Juan.

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Gendarmería Nacional.

Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

La intervención conjunta de estas instituciones tiene como finalidad realizar los estudios técnicos y reunir todos los elementos necesarios para establecer con precisión qué ocurrió durante el vuelo.

Las pericias sobre la aeronave, la documentación de mantenimiento, las comunicaciones y las condiciones meteorológicas forman parte de las primeras medidas ordenadas dentro de la causa.

Las víctimas de la tragedia

El accidente dejó un saldo de siete personas fallecidas, todas ellas vinculadas a tareas de seguridad, emergencias y operación aérea. Las víctimas fueron:

Carlos Heredia , director de Protección Civil de San Juan.

, director de Protección Civil de San Juan. Germán Videla , subjefe de la Policía de San Juan.

, subjefe de la Policía de San Juan. Rubén Castro , jefe de Bomberos.

, jefe de Bomberos. Jorge Carbajal , jefe de Bomberos.

, jefe de Bomberos. Matías Valenzuela , piloto del helicóptero.

, piloto del helicóptero. Andrés Bosch , brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias. Rodrigo Aimetta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

La pérdida de los integrantes de la tripulación y de los funcionarios que participaban de la misión convirtió al accidente en una de las tragedias aéreas más graves registradas en la provincia en los últimos años.

Tres días de duelo provincial

Tras conocerse el desenlace del accidente, el gobernador Marcelo Orrego dispuso tres días de duelo provincial. La medida fue adoptada mientras continúan las tareas de investigación destinadas a esclarecer qué provocó la caída del helicóptero y determinar si existieron factores humanos, técnicos o meteorológicos que hayan incidido en el siniestro.

El decreto de duelo acompaña el proceso de investigación que continúa desarrollándose bajo la órbita de la Justicia Federal y los organismos especializados.