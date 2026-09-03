Quién es el argentino acusado de la masacre que conmueve a México

El fuero judicial de México avanza en la investigación por el cuádruple homicidio que conmociona al país, luego de la detención del empresario argentino Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años.

El sospechoso fue capturado por las fuerzas de seguridad en la carretera México-Toluca, a la altura de la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac.

Rosen Ferlini es investigado como presunto responsable del ataque ocurrido en una vivienda de Atizapán de Zaragoza, donde fueron hallados los cuerpos del músico Jonathan Meléndez, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo, y de tres integrantes de su entorno familiar. La investigación continúa mientras la fiscalía mexicana analiza distintos elementos para establecer las responsabilidades materiales e intelectuales en el caso.

Las cuatro víctimas y un único sobreviviente

El ataque ocurrido en la vivienda de Atizapán de Zaragoza dejó como saldo cuatro personas asesinadas. Entre las víctimas se encontraba Jonathan Meléndez, de 38 años, reconocido por su trabajo como tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo.

También fueron hallados los cuerpos de:

La esposa de Meléndez, de 35 años, quien se encontraba embarazada de cuatro meses.

La hija de la pareja, de 3 años.

Una joven de 21 años.

Además, en el lugar fue encontrada sin vida la mascota de la familia. El único sobreviviente del hecho fue un niño de seis años, hijo del artista.

La dimensión del ataque y la cantidad de víctimas colocaron el caso en el centro de una investigación judicial que continúa con la realización de peritajes y el análisis de diferentes elementos incorporados al expediente.

Quién es Diego Sebastián Rosen Ferlini

Diego Sebastián Rosen Ferlini es un empresario argentino de 51 años que se desempeñaba en el sector inmobiliario. Según los datos que forman parte de la investigación, actuaba como representante de la firma NOMAD Property México, dedicada al alquiler de propiedades turísticas en distintos destinos.

Entre los lugares donde la empresa desarrollaba esta actividad se encontraban Acapulco y Valle de Bravo. De acuerdo con la información disponible, Rosen Ferlini también registraba denuncias previas por presunto fraude.

Ahora, el empresario argentino se encuentra bajo investigación por su presunta responsabilidad en el ataque que terminó con la vida del músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, la hija de ambos y una joven de 21 años.

Los negocios en común, bajo la lupa

Uno de los aspectos centrales que analizan las autoridades mexicanas es el vínculo mercantil entre Rosen Ferlini y Jonathan Meléndez. La investigación apunta a determinar la relación existente entre ambos, ya que, según se informó, compartían negocios dentro del sector inmobiliario.

Los investigadores analizan si esos vínculos comerciales pudieron haber dado origen a un conflicto que posteriormente derivó en el ataque ocurrido en la vivienda de Atizapán de Zaragoza. Este posible móvil forma parte de las líneas que se encuentran bajo investigación y sobre las cuales la fiscalía mexicana continúa reuniendo información.

La relación comercial entre el empresario argentino y el tecladista es considerada uno de los elementos relevantes para reconstruir las circunstancias previas al cuádruple homicidio.

Registros en video y peritajes

La fiscalía mexicana también analiza registros en video que, según la investigación, ubican al empresario argentino en las inmediaciones del edificio donde ocurrió la masacre.

Estas imágenes forman parte del conjunto de elementos que los investigadores evalúan mientras avanzan los peritajes correspondientes. El objetivo de estas tareas es determinar las responsabilidades que pudieron existir en el ataque, tanto en su ejecución material como en otras posibles formas de participación.

La investigación se encuentra en curso y las autoridades continúan analizando los distintos elementos incorporados a la causa.

Un detenido antes de la captura del argentino

Antes de la detención de Rosen Ferlini, las fuerzas de seguridad mexicanas ya habían concretado otra captura vinculada con el caso. Se trata de Gerardo Cisneros Bejarano, detenido por su presunta participación en el ataque.

La existencia de este antecedente forma parte de la investigación sobre posibles cómplices y sobre la totalidad de las personas que pudieron haber intervenido en el hecho. Los investigadores continúan trabajando para establecer las responsabilidades correspondientes y determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas en la causa.

Una causa que continúa abierta

Con la detención de Diego Sebastián Rosen Ferlini, el fuero judicial de México profundiza la investigación por el ataque que terminó con la vida de cuatro personas y dejó a un niño de seis años como único sobreviviente.

El empresario argentino está señalado como presunto responsable del hecho ocurrido en Atizapán de Zaragoza, mientras la fiscalía continúa analizando el material reunido durante la investigación. Los registros en video, el vínculo comercial que habría existido con la víctima y las circunstancias que rodearon la actividad inmobiliaria de Rosen Ferlini forman parte de los elementos bajo análisis.

En paralelo, la causa también contempla la presunta participación de otras personas, luego de la detención previa de Gerardo Cisneros Bejarano.

La investigación continúa con peritajes destinados a establecer el alcance de las responsabilidades por el ataque que provocó la muerte de Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa embarazada de cuatro meses, de 35 años; la hija de ambos, de 3 años; y una joven de 21 años, además de la mascota de la familia.

Mientras tanto, el niño de seis años, hijo del músico, permanece como el único sobreviviente de una masacre cuya investigación continúa avanzando en la Justicia mexicana.