Norte de la Capital: dos aprehendidos y recuperan elementos sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaría Décima Tercera aprehendieron a dos personas y recuperaron distintos elementos que habrían sido sustraídos de una vivienda en el norte de la Capital.

El procedimiento se llevó a cabo luego de un requerimiento realizado a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, desde donde se solicitó la presencia de los uniformados en el barrio 120 Viviendas.

Al llegar al lugar, los efectivos tomaron contacto con una mujer que relató lo ocurrido y manifestó que dos personas de sexo masculino habrían ingresado a su vivienda. Según el testimonio brindado, luego de ingresar al inmueble, los individuos habrían sustraído distintos elementos que pertenecían a la damnificada.

Entre los objetos denunciados como sustraídos se encontraban:

Dos palas.

Un rastrillo.

Un ventilador de pie.

De acuerdo con la información proporcionada, la totalidad de estos elementos fue posteriormente recuperada durante el procedimiento policial.

La intervención en el barrio 120 Viviendas

La actuación de los efectivos de la Comisaría Décima Tercera se inició a partir de la solicitud recibida mediante el SAE-911. La presencia policial fue requerida en el barrio 120 Viviendas, donde la mujer puso en conocimiento de los uniformados la situación y brindó detalles sobre las características de las personas que, según manifestó, habrían ingresado a su domicilio.

Con los datos aportados en el lugar, los efectivos iniciaron de inmediato las actuaciones correspondientes. Las características brindadas permitieron a los uniformados avanzar con la búsqueda de los presuntos responsables del hecho denunciado.

En ese contexto, la intervención policial derivó en la aprehensión de dos hombres, quienes fueron identificados por sus apellidos como Becerra, de 23 años, y Jaime, de 44 años.

Dos personas quedaron aprehendidas

Luego de contar con las características aportadas por la damnificada, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de los dos sujetos señalados como presuntos autores del hecho. Los hombres, de apellidos Becerra (23) y Jaime (44), fueron trasladados y quedaron alojados en la dependencia policial.

La intervención quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas que debían seguirse en el marco de las actuaciones. De esta manera, el procedimiento permitió avanzar en dos aspectos centrales de la denuncia: por un lado, la aprehensión de los presuntos autores y, por otro, la recuperación de los elementos denunciados como sustraídos.

Actuaciones bajo las directivas de la Fiscalía

Tras las aprehensiones, Becerra y Jaime quedaron alojados en la dependencia policial, a disposición de las actuaciones que se desarrollan bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Desde el organismo judicial se indicaron las medidas a seguir en relación con el hecho investigado.

El procedimiento tuvo como punto de partida el requerimiento realizado a través del SAE-911 y continuó con la presencia de los efectivos en el barrio 120 Viviendas, el testimonio de la mujer damnificada, la recuperación de los elementos y la aprehensión de los dos hombres.

De acuerdo con la información oficial, los sujetos permanecieron alojados en la dependencia policial mientras se cumplimentan las medidas dispuestas por la Fiscalía de Instrucción en turno.