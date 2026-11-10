Detuvieron a un joven que tenía un requerimiento judicial por lesiones

En la tarde de hoy, alrededor de las 15:20, efectivos de la Comisaría Tercera llevaron adelante un procedimiento que terminó con la detención de un joven de 26 años, quien quedó arrestado en averiguación del hecho.

La intervención policial se produjo cuando los uniformados identificaron al joven y realizaron las correspondientes consultas para verificar sus datos personales. Durante ese procedimiento, los efectivos recurrieron al sistema informático de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, donde surgió una situación judicial pendiente.

Detectaron un requerimiento de la Fiscalía del Distrito Sur

De acuerdo con la información obtenida mediante la consulta en el sistema policial, los efectivos establecieron que el joven contaba con un requerimiento judicial dispuesto por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.

La medida estaba vinculada con el supuesto delito de lesiones, circunstancia que motivó la intervención y posterior arresto del hombre, de 26 años.

De esta manera, la verificación de sus datos permitió advertir la existencia de un requerimiento vigente por parte de la autoridad judicial mencionada, por lo que se procedió a su detención en averiguación del hecho.

Quedó alojado en la dependencia policial

Una vez concretado el procedimiento, el joven fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial correspondiente, donde permanecerá a disposición de las autoridades.

Según se informó, su situación quedó supeditada a las nuevas directivas que imparta la Justicia interviniente, que deberá determinar los pasos a seguir en el marco de la actuación judicial.