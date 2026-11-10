Detuvieron a un hombre acusado de agredir a su expareja y a su hija en Catamarca

Un hombre de 45 años fue aprehendido durante la tarde de hoy, luego de ser acusado de agredir verbal y físicamente a su expareja y a la hija de ambos, en un episodio que motivó la intervención de efectivos policiales.

El procedimiento se llevó a cabo a las 17:00, cuando numerarios de la Comisaría Segunda llegaron hasta el Pasaje Vélez Sarsfield S/N°, por requerimiento del SAE-911.

Una vez en el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del hombre, quien había sido sindicado por su expareja, una mujer de 40 años, y por su hija, de 18 años, como el presunto responsable de haberlas agredido tanto verbal como físicamente.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía

Tras el procedimiento, se invitó a las damnificadas a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género, organismo donde deberán formalizar las presentaciones vinculadas con lo sucedido.

Por su parte, el presunto agresor fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Desde esa fiscalía se impartieron las medidas a seguir para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.