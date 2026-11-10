Fortalecen la prevención y atención en salud mental de aspirantes de la Policía de Catamarca

La Secretaría de Seguridad trabaja en el fortalecimiento de las herramientas de prevención y atención en salud mental destinadas a los estudiantes del Instituto de Educación Superior (IES) Policial y Penitenciario, con el propósito de garantizar espacios de orientación, acompañamiento y respuestas oportunas ante las distintas situaciones que puedan atravesar quienes se encuentran en proceso de formación para integrar las fuerzas de seguridad.

La iniciativa apunta a consolidar mecanismos institucionales que permitan atender las necesidades de los alumnos en materia de salud mental, incorporando herramientas de asistencia y seguimiento durante una etapa de formación que requiere preparación y acompañamiento.

En este sentido, las acciones previstas buscan facilitar el acceso a profesionales especializados y fortalecer los recursos disponibles para brindar respuestas ante situaciones que requieran intervención.

Derivaciones asistidas y seguimiento profesional

Uno de los ejes centrales de la propuesta será la implementación de un circuito de derivación asistida, coordinado desde el Gabinete Psicotécnico de la institución. A través de este mecanismo, los estudiantes podrán gestionar turnos con profesionales pertenecientes a la red pública de salud mental.

El sistema también contempla el seguimiento de cada situación, con el objetivo de que el acompañamiento no se limite únicamente a facilitar el acceso a una consulta, sino que permita mantener un registro y una continuidad en la atención de los casos.

Prevención del suicidio y fortalecimiento de los mecanismos institucionales

Otra de las medidas anunciadas será la incorporación del IES al circuito de notificación obligatoria de situaciones vinculadas a la problemática del suicidio. Esta integración permitirá fortalecer los mecanismos institucionales de detección, prevención y atención, ampliando las herramientas destinadas a intervenir ante situaciones que requieran especial atención.

Salud mental, manejo del estrés y acceso a la Línea 135

En paralelo, desde el organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia se reforzarán las actividades relacionadas con la prevención, el cuidado de la salud mental y el manejo del estrés.

Estas acciones estarán acompañadas por instancias informativas destinadas a los alumnos, en las que se dará a conocer la Línea 135 Salud Mental Escucha, un recurso de orientación y asistencia al que podrán acudir quienes necesiten acompañamiento.