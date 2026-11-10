Los atraparon con elementos sustraídos y terminaron detenidos

Dos hombres fueron aprehendidos en el sector sur de la Capital durante un procedimiento realizado por efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), quienes secuestraron distintos elementos de dudosa procedencia que ambos llevaban consigo y cuya legítima propiedad no pudieron justificar.

El operativo tuvo lugar mientras el personal policial realizaba recorridos preventivos por la vía pública. En esas circunstancias, los efectivos llegaron hasta la intersección de las calles San Jorge e Intendente Félix Doering, donde procedieron a la aprehensión de dos sujetos identificados por sus apellidos como Gutiérrez, de 24 años, y Salcedo, de 36 años.

Durante la intervención, los uniformados advirtieron que los hombres transportaban varios elementos sobre los cuales no pudieron acreditar su legítima propiedad ni explicar fehacientemente su procedencia.

Ante esta situación, el personal policial avanzó con el secuestro de los objetos y adoptó las medidas correspondientes respecto de ambos individuos, en el marco del procedimiento preventivo que se desarrollaba en ese sector de la ciudad.

Qué les secuestraron

Entre los objetos que llevaban los dos hombres, los efectivos procedieron al secuestro de diferentes elementos, cuya procedencia no pudo ser acreditada en el lugar.

El detalle de los elementos incautados comprende:

Un juego de grifería.

Una camicleta.

Una picota.

Varias prendas de vestir.

Otros elementos que también se encontraban en poder de los aprehendidos.

La totalidad de estos objetos quedó bajo resguardo policial, luego de que Gutiérrez y Salcedo no pudieran demostrar que eran sus legítimos propietarios ni acreditar de dónde provenían.

Quedaron alojados en la Seccional Cuarta

Una vez concretadas las aprehensiones y el secuestro de los elementos, ambos hombres fueron trasladados y alojados en la Seccional Cuarta, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

Desde esa unidad se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales relacionadas con el procedimiento.

Los aprehendidos quedaron a disposición de dicha fiscalía, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones y determinar los pasos a seguir.