Detuvieron a un joven violento que apedreó a empleados de EC SAPEM y agredió a policías

Un hombre de apellido Galván, de 31 años, fue aprehendido durante la mañana de hoy, luego de protagonizar un episodio que involucró a trabajadores de una empresa de energía eléctrica y a efectivos policiales.

El procedimiento tuvo lugar a las 08:50, sobre la calle Domingo Iturralde, en el tramo comprendido entre Ernesto Sábato y Rafael Jijena Sánchez. Hasta ese sector llegaron motoristas del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), quienes intervinieron ante una situación en la que el hombre habría arrojado piedras contra trabajadores de una empresa dedicada al servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con la información del procedimiento, la situación no habría terminado allí, ya que, posteriormente, Galván habría intentado agredir físicamente a los uniformados que intervinieron en el lugar.

Intentó escapar, pero fue interceptado

Tras el episodio y el intento de agresión contra el personal policial, el hombre se habría dado a la fuga. Sin embargo, la maniobra no le permitió evitar la intervención de los motoristas, quienes lograron interceptarlo en el sector mencionado de la calle Domingo Iturralde.

Quedó a disposición de la Fiscalía

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la Seccional Novena, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

Asimismo, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo ante el cual deberá tramitarse la intervención judicial correspondiente por lo sucedido.