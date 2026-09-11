Detuvieron en Nueva Coneta a un hombre requerido por la Justicia de Mendoza

Un hombre que era requerido por la Justicia de la provincia de Mendoza fue detenido por efectivos de la Policía de la Provincia durante un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado en el departamento Capayán.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes se encontraban desarrollando tareas de prevención en el puesto caminero de Nueva Coneta, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38. En el marco de ese operativo, los policías procedieron a controlar un colectivo de larga distancia que circulaba por el sector. Como parte del procedimiento, los efectivos llevaron adelante la identificación de los pasajeros que se encontraban a bordo de la unidad.

El control de documentación e identificación permitió posteriormente realizar una consulta en el sistema informático utilizado por los uniformados para verificar la situación de las personas identificadas.

El requerimiento judicial

Fue a partir de esa consulta que los efectivos lograron determinar que uno de los pasajeros tenía un requerimiento judicial vigente solicitado por la Justicia de Mendoza.

Se trata de un hombre identificado por sus apellidos como Paco Apanza, de 40 años, oriundo de la provincia de Mendoza. De acuerdo con la información surgida del sistema, sobre el hombre pesaba un requerimiento judicial relacionado con el supuesto delito de lesiones culposas graves en accidente de tránsito agravado.

Ante la existencia de este pedido judicial, los efectivos procedieron a su detención en el mismo puesto caminero de Nueva Coneta.

El procedimiento permitió así que, durante una tarea de control vehicular e identificación de pasajeros, se detectara la situación judicial que pesaba sobre el hombre.

Traslado a la Comisaría de Nueva Coneta

Luego de concretarse la detención, el hombre fue trasladado a la Comisaría de Nueva Coneta, dependencia que corresponde por jurisdicción. Allí quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que interviene en el procedimiento correspondiente.

De esta manera, la actuación policial se inició con un control de rutina sobre un colectivo de larga distancia y continuó con la identificación de los pasajeros y la consulta de sus datos en el sistema informático.