Golpe al delito: recuperan vehículos robados tras investigaciones en Catamarca

Las investigaciones que permitieron dar un giro definitivo a los expedientes se originaron formalmente conforme a denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N° 3 y N° 7. En estas dependencias, dos hombres adujeron que habrían sido víctimas de diferentes ilícitos, situación que encendió las alertas en el sistema de seguridad provincial y movilizó de inmediato los mecanismos procesales correspondientes para dar con los autores y los bienes sustraídos.

Coordinación interinstitucional y despliegue operativo

Para lograr resultados concretos, fue necesaria una ardua tarea investigativa llevada a cabo de manera conjunta. El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, quienes trabajaron codo a codo conjuntamente con sumariantes de los Precintos Judiciales mencionados. Toda esta labor operativa se desarrolló bajo las directivas de las Fiscalías de Instrucción N° 3 y N° 7, garantizando que cada paso procesal se ejecutara dentro del marco legal riguroso exigido para este tipo de medidas de coerción y búsqueda de pruebas.

Allanamientos simultáneos y recuperación de bienes

Como corolario de las diligencias previas, las autoridades judiciales ordenaron la ejecución de medidas de máxima urgencia. De este modo, los uniformados materializaron dos registros domiciliarios en inmuebles ubicados en el barrio Virgen del Valle y en la calle Jorge "Negro" Herrera S/N°. En dichos escenarios, el trabajo táctico dio sus frutos cuando el personal interviniente logró recuperar una motocicleta Honda Twister 250 cc., y una bicicleta que estaba sin sus ruedas.

Situación legal y directivas de la justicia

Los elementos incautados durante los procedimientos cumplieron con los protocolos formales de resguardo probatorio. De esta manera, quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente, entidad desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar para avanzar con la restitución a sus legítimos propietarios y determinar las responsabilidades penales de los involucrados en los hechos denunciados oportunamente.