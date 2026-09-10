Policías de Catamarca participaron en la búsqueda de un joven en Jujuy

El pasado domingo 6 de septiembre, numerarios de la División Canes, dependientes de la Dirección de Unidades Especiales (DUE), emprendieron un viaje oficial con destino a la provincia de Jujuy. El propósito central de esta comisión fue colaborar activamente en la búsqueda de Agustín Rodrigo Chiri, un joven de 26 años de edad sobre quien pesa una denuncia de desaparición registrada desde el día 26 de febrero del 2026. Este desplazamiento interprovincial refleja la cooperación entre carteras de seguridad para dar con el paradero de personas extraviadas en el territorio nacional, sumando recursos tácticos especializados a escenarios complejos de rastreo.

Recursos Humanos y Logística Canina en Terreno

La misión estuvo integrada por un equipo selecto de efectivos policiales altamente preparados para tareas de rastrillaje y rescate. El contingente estuvo conformado por:

El oficial principal Walter Varela

El oficial ayudante Luis Ovejero

El sargento Adrián Cabur

El cabo Lucas Acuña

A este talento humano se sumó el valioso aporte logístico de dos canes detectores: Kalep y Gino, ambos adiestrados específicamente para la detección de restos humanos. Juntos, los efectivos y los animales llevaron a cabo un arduo trabajo en los escenarios geográficos dispuestos en la vecina provincia norteña, aplicando técnicas de rastreo forense y búsqueda de indicios biológicos bajo condiciones rigurosas.

El Cierre de las Operaciones y el Retorno a la Provincia

Las labores de campo se ejecutaron mediante tareas de rastrillajes en forma conjunta con personal de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas de la provincia de Jujuy. Pese al esfuerzo desplegado por ambas fuerzas provinciales y las capacidades de los canes rastreadores, el operativo se desarrolló sin obtener resultados positivos que permitieran establecer el paradero de la persona buscada. Ante la imposibilidad de hallar indicios sobre Agustín Rodrigo Chiri tras las incursiones en terreno, los numerarios catamarqueños comisionados concluyeron las diligencias y emprendieron el regreso a Catamarca en la jornada de ayer.