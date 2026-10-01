Localizaron una camioneta con pedido de secuestro en Santa María

Luego de realizar tareas de investigación, numerarios de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia llegaron hasta la calle Gregorio Juárez de Babiano S/N°, ubicada en el barrio 240 Viviendas de la ciudad de Santa María, departamento homónimo.

En ese lugar, los efectivos localizaron una camioneta Toyota Hilux 4x4, de color blanco, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro dispuesto por la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

La localización del rodado se produjo como resultado de las diligencias desarrolladas por la dependencia policial, que permitieron establecer el lugar donde se encontraba el vehículo requerido por la Justicia.

Un vehículo vinculado a una denuncia penal

De acuerdo con la información proporcionada, el rodado estaría vinculado con una denuncia penal radicada por una persona mayor de edad. Esta circunstancia forma parte de las actuaciones que dieron origen al requerimiento judicial de secuestro del vehículo.

El procedimiento permitió concretar la ubicación de la camioneta y ponerla a disposición de las autoridades correspondientes, en el marco de la investigación que se encuentra bajo intervención de la Justicia.

A disposición de la Justicia

Tras el hallazgo, el vehículo fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas que debían cumplimentarse.

De esta manera, la intervención de la División Sustracción de Automotores concluyó con la localización de un rodado que contaba con un requerimiento judicial vigente. Las actuaciones continuaron bajo las directivas impartidas por la autoridad judicial correspondiente, en relación con la denuncia penal a la que estaría vinculado el vehículo.