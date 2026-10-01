Persecución en Catamarca: una pareja en moto intentó escapar de la policía y se estrelló contra un poste

l transcurso de la madrugada de hoy estuvo marcado por la labor de prevención que cotidianamente desarrollan las fuerzas de seguridad en las calles de la ciudad. Exactamente a las 02:40, el reloj marcaba el inicio de una secuencia que alteraría la tranquilidad nocturna cuando efectivos policiales adscritos a la Comisaría Octava llevaban a cabo recorridos preventivos. Estas patrullas de rutina tienen como objetivo principal la disuasión del delito y el control del orden público en zonas estratégicas.

Fue en esas circunstancias que, al transitar por la intersección conformada por las calles Brasil y Santa Elena, los uniformados divisaron a dos personas que circulaban a bordo de un vehículo de dos ruedas. Ante la presencia de la autoridad y con el propósito de cumplir con los protocolos habituales de rutina e identificación ciudadana, los efectivos intentaron interceptar a los ocupantes para proceder a su identificación formal en la vía pública.

La huida nocturna y el siniestro vial

Lejos de acatar la orden de alto impartida por el personal policial, los sospechosos decidieron eludir el control. Al notar la presencia y la proximidad de los uniformados, los individuos a bordo del rodado se habrían dado a la fuga, desencadenando de manera inmediata un operativo de persecución a lo largo de varias cuadras del sector urbano.

La frenética carrera a motor finalizó en las coordenadas geográficas de la esquina situada en las calles Brasil y María del Valle Ocampo. En dicho punto final del trayecto, y por motivos que aún se tratan de establecer mediante las pericias y averiguaciones correspondientes, el conductor del rodado perdió el control de la unidad. Como desenlace inevitable de esta pérdida de estabilidad, ambas personas a bordo terminaron colisionando de manera violenta contra un poste del alumbrado público emplazado en la mencionada esquina.

Procedimiento, aprehensión y actuaciones judiciales

Inmediatamente consumado el impacto contra la infraestructura urbana, la situación operacional derivó en el despliegure del procedimiento de rigor por parte de los efectivos actuantes. Ante los hechos acontecidos, los policías procedieron a la aprehensión de los motociclistas. Los involucrados en el suceso fueron identificados oficialmente en el lugar de los hechos:

Un sujeto de apellido Núñez, de 26 años de edad.

Una joven mujer de apellidos Brizuela Herrera, de 25 años de edad.

La detención de ambos ciudadanos se concretó bajo el supuesto delito de resistencia a la autoridad, tipificación legal derivada de la conducta evasiva y la negativa inicial a someterse al control preventivo en la intersección de las calles Brasil y Santa Elena. Asimismo, como parte de las diligencias de rigor adoptadas en el lugar del siniestro, los uniformados procedieron al secuestro e incautación del vehículo involucrado, asegurando la evidencia material para la continuidad de la causa.

Finalmente, tras el desarrollo de las diligencias preliminares en el lugar de los hechos, tomó formal conocimiento del caso la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte. Desde esta dependencia judicial se impartieron de manera directa las directivas y medidas a cumplimentar para avanzar con el esclarecimiento total de lo sucedido durante las primeras horas de la madrugada.