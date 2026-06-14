Detuvieron a un sospechoso por el crimen de la mujer hallada calcinada dentro de un automóvil

La investigación por la muerte de Cinthia Verónica Lazarte, la mujer hallada calcinada dentro de un automóvil incendiado en San Miguel de Tucumán, registró un avance significativo en las últimas horas con la detención de un sospechoso.

El procedimiento se concretó durante la tarde del sábado, luego de una serie de tareas investigativas que permitieron reunir elementos considerados de interés para la causa. El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Lola Mora, a escasa distancia del lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.

El caso salió a la luz alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado, cuando vecinos de calle Francia al 1100 alertaron a la Policía sobre un automóvil en llamas. Tras extinguir el fuego, los efectivos hallaron en el interior del vehículo los restos de una mujer, que posteriormente fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años.

Las primeras pericias forenses revelaron un dato clave para la investigación: el cuerpo presentaba una atadura en el cuello, un indicio que orientó rápidamente la causa hacia la hipótesis de un crimen violento.

Los investigadores intentan determinar si la mujer fue asesinada antes de que el vehículo fuera incendiado y si el fuego fue utilizado para eliminar pruebas y dificultar el esclarecimiento del hecho. En ese contexto, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, continúa coordinando las medidas investigativas.

Además, trascendió que una cámara de seguridad habría captado a un hombre dentro del automóvil donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la víctima. Ese registro audiovisual se convirtió en una de las pruebas centrales que analiza la Justicia para reconstruir la secuencia de los hechos.

Una historia marcada por la vulnerabilidad

Cinthia Lazarte, conocida por muchos como "Piba", se encontraba en situación de calle desde hacía años. Según relataron personas que la asistían habitualmente, utilizaba el automóvil incendiado como refugio improvisado para resguardarse de las bajas temperaturas.

La mujer recibía contención diaria por parte de la Congregación de las Hermanas de Caridad de Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro. Allí desayunaba cada mañana y solía regresar por las tardes.

"Era una mujer que necesitaba ayuda y a la que tratábamos de acompañar. Su final nos da mucha tristeza", expresó la hermana Hilda, quien recordó que el viernes por la noche compartió una comida con la víctima antes de que se retirara a descansar.

Según relató la religiosa, pese a los reiterados intentos por trasladarla a un refugio, Lazarte se negaba porque aseguraba que prefería mantener su libertad. También la describió como una mujer de carácter fuerte, respetuosa y acostumbrada a enfrentar situaciones difíciles en la calle.

Fuentes policiales indicaron además que era madre de cuatro hijos, quienes actualmente se encuentran institucionalizados debido a la situación de vulnerabilidad que atravesaba.

Mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia y otras pericias complementarias, la Justicia avanza con la investigación para determinar la mecánica del crimen y establecer la responsabilidad del hombre detenido.