Día de la lucha contra el grooming: Ciberdelitos difundió recomendaciones para proteger a los menores

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, que se conmemora cada 13 de noviembre, la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia de Catamarca difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad para prevenir este delito y promover un uso seguro y responsable de internet.

La iniciativa pone el foco en la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de acoso y manipulación que pueden producirse mediante redes sociales, videojuegos en línea y distintas aplicaciones digitales. A través de las pautas difundidas, el organismo policial busca aportar herramientas de prevención para que las familias, las instituciones educativas y la sociedad en general puedan reconocer posibles situaciones de riesgo y acompañar a las infancias y adolescencias en sus actividades digitales.

El uso cotidiano de plataformas y dispositivos tecnológicos hace necesario prestar atención a las interacciones que se desarrollan en esos espacios. En ese sentido, las recomendaciones de la División Ciberdelitos apuntan tanto a fortalecer la comunicación dentro del entorno familiar como a incorporar hábitos de seguridad en el manejo de información personal, imágenes y perfiles digitales.

La propuesta no se limita a advertir sobre los peligros de internet, sino que también destaca la importancia de construir relaciones de confianza para que niños, niñas y adolescentes puedan expresar sus inquietudes y comunicar cualquier situación que les genere incomodidad o preocupación.

El diálogo y la confianza

Entre las principales recomendaciones difundidas por la Policía de Catamarca se encuentra la necesidad de dialogar sin miedo. La División Ciberdelitos plantea que las familias deben generar espacios de confianza en los que los menores puedan contar lo que les sucede en internet, sin temor a ser juzgados o castigados.

Este aspecto resulta central dentro de las pautas preventivas, ya que la posibilidad de comunicar una experiencia permite que los adultos puedan conocer lo que ocurre en los entornos digitales y brindar acompañamiento cuando sea necesario.

Otra de las advertencias está relacionada con las solicitudes de contacto provenientes de personas desconocidas. El organismo recomienda enseñar a niños, niñas y adolescentes que no todas las personas que conocen a través de las redes sociales son necesariamente quienes dicen ser.

La prevención también requiere prestar especial atención a la información que se comparte en internet. En este punto, se aconseja evitar la publicación o difusión de datos personales y familiares que puedan exponer la privacidad de los menores.

Entre los datos que deben protegerse se encuentran:

Direcciones particulares.

Números de teléfono.

Nombres de las escuelas.

Ubicaciones.

Rutinas cotidianas.

Información familiar.

La protección de estos datos constituye una de las medidas señaladas para reducir la exposición de niños, niñas y adolescentes en los espacios digitales.

Privacidad, imágenes y seguridad en las plataformas digitales

La División Ciberdelitos también recomendó revisar periódicamente las configuraciones de privacidad de las redes sociales y los videojuegos. La finalidad es que las familias conozcan las opciones de seguridad disponibles y puedan acompañar a los menores en la utilización de estas herramientas.

Las plataformas digitales ofrecen distintos espacios de interacción y comunicación, por lo que el organismo considera importante que los adultos presten atención a las aplicaciones, los juegos y los servicios que utilizan sus hijos e hijas.

Otro de los puntos destacados es la necesidad de no compartir imágenes íntimas. La recomendación consiste en explicar los riesgos que implica enviar fotografías o videos personales a través de internet, tanto a personas conocidas como desconocidas. La advertencia busca generar conciencia sobre la exposición que puede producirse cuando se comparten contenidos personales en entornos digitales, donde la información puede quedar fuera del control de quien la envía.

En paralelo, se recomienda que los adultos acompañen el uso de la tecnología, conozcan las aplicaciones, plataformas y videojuegos utilizados por sus hijos e hijas, pero siempre respetando su intimidad y construyendo una relación basada en la confianza.

La prevención, según las pautas difundidas, requiere encontrar un equilibrio entre el conocimiento de las actividades digitales y el respeto por los espacios personales de niños, niñas y adolescentes.

Los cambios de conducta que requieren atención

Otro de los aspectos incluidos en las recomendaciones está relacionado con la observación de posibles modificaciones en el comportamiento de los menores.

La División Ciberdelitos señaló que determinadas manifestaciones pueden constituir señales que requieren acompañamiento y escucha por parte de los adultos. Entre ellas mencionó:

Aislamiento: cuando el niño, niña o adolescente comienza a apartarse de su entorno.

Miedo: manifestaciones de temor que requieren atención y diálogo.

Angustia: estados de preocupación o malestar que deben ser escuchados.

Nerviosismo al utilizar dispositivos: reacciones que pueden advertir sobre situaciones que necesitan acompañamiento.

El organismo recomienda prestar atención a estos cambios sin perder de vista la importancia de generar un entorno de confianza. La escucha y el acompañamiento aparecen como herramientas fundamentales para que los menores puedan expresar lo que están atravesando y recibir la asistencia necesaria.

En este sentido, la prevención no depende únicamente de establecer restricciones sobre el uso de dispositivos, sino también de conocer los espacios digitales en los que participan niños, niñas y adolescentes y mantener una comunicación abierta sobre sus experiencias.

Qué hacer ante una situación de grooming

Además de las medidas preventivas, la Policía de Catamarca difundió un protocolo de recomendaciones para actuar cuando un niño, niña o adolescente manifiesta que está siendo acosado o manipulado por internet.

La primera indicación es escucharlo con tranquilidad, creerle y evitar responsabilizarlo por lo sucedido. La respuesta de los adultos resulta importante para que el menor pueda comunicar la situación sin sentirse culpable o expuesto a cuestionamientos.

El organismo también recomienda no confrontar al posible agresor. Esta indicación forma parte de las pautas de actuación para evitar intervenciones que puedan complicar el abordaje de la situación. Otro punto fundamental es conservar toda la información que pueda servir como evidencia. Las conversaciones, las capturas de pantalla, los perfiles y los demás registros vinculados con el posible acoso deben preservarse, sin difundirlos.

En particular, la División Ciberdelitos aconseja:

Escuchar con tranquilidad: creer en lo que cuenta el niño, niña o adolescente y evitar responsabilizarlo.

No confrontar al posible agresor: evitar establecer contacto directo para reclamar o discutir sobre lo sucedido.

Conservar las evidencias: guardar conversaciones, capturas de pantalla, perfiles y cualquier otro elemento relacionado con la situación.

No difundir el material: preservar las pruebas sin compartirlas con otras personas.

No borrar mensajes ni cuentas: mantener los registros y perfiles involucrados.

Realizar la denuncia: acudir a las autoridades competentes para poner la situación en conocimiento y permitir la intervención correspondiente.

La preservación de las evidencias ocupa un lugar central dentro de estas recomendaciones. Por eso, el organismo insiste en no eliminar mensajes, conversaciones ni cuentas que puedan estar vinculadas con el hecho.

Los canales de contacto

En el marco de la campaña de prevención, la Policía de la Provincia de Catamarca también puso a disposición los datos de contacto de la División Ciberdelitos para que la comunidad pueda comunicarse con el organismo.

Los canales difundidos son los siguientes:

Teléfono de la División Ciberdelitos: 383-4437523.

Correo electrónico: [email protected].

Domicilio: calle Tucumán N.º 836.

A través de estos datos, la comunidad cuenta con vías de comunicación para acercarse a la dependencia policial especializada en ciberdelitos.