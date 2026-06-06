Discutió con su expareja y la intentó encerrar en una habitación

En la tarde de este viernes, a las 15:30, se activó un procedimiento policial a partir de un requerimiento del SAE-911, lo que motivó la inmediata intervención del personal de la Comisaría Quinta.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos se constituyeron en inmediaciones de la intersección de la avenida Enrique Ocampo y calle Dr. Esteban Maradona, punto donde finalmente se concretó la aprehensión de un hombre de 31 años.

El sujeto fue sindicado por su expareja, una mujer mayor de edad, como el presunto autor de un episodio ocurrido tras una discusión previa. Según la denuncia inicial, el hombre habría intentado encerrarla en una habitación de su inmueble, situación que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad.

La actuación policial se enmarcó en una respuesta directa a la alerta recibida, desplegando tareas de localización y aseguramiento del individuo en el lugar señalado, conforme al requerimiento de emergencia.

El hecho denunciado y la aprehensión del sospechoso

El episodio que dio origen a la intervención fue descripto como una situación de tensión entre la pareja, ya separada, que culminó con la presunta acción del hombre de intentar restringir la libertad de la mujer dentro de su propio domicilio.

En ese contexto, la expareja del aprehendido lo señaló como el responsable del intento de encerrarla en una habitación, luego de mantener una discusión. Este señalamiento fue el elemento central que activó la respuesta del sistema de emergencias y la posterior intervención policial.

El procedimiento culminó con la aprehensión del hombre de 31 años, quien fue trasladado y posteriormente alojado en la seccional policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Derivación judicial y actuaciones posteriores

Una vez concretada la aprehensión, se informó que la mujer involucrada fue invitada a realizar la correspondiente denuncia formal en el Precinto Judicial N° 5, paso habitual dentro del circuito judicial para este tipo de hechos.

En paralelo, el detenido quedó bajo custodia policial, a la espera de las disposiciones que adopte la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo encargado de continuar con las actuaciones correspondientes y determinar las medidas procesales a seguir.

El procedimiento se desarrolló bajo los protocolos habituales de intervención ante situaciones de conflicto intrafamiliar o de violencia en el ámbito de pareja, con participación coordinada entre el sistema de emergencias, la policía y el ámbito judicial.