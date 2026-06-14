Dos años sin Loan Peña: el misterio que sigue sin resolverse y el juicio busca esclarecerlo

Se cumplieron dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, cercano a la localidad correntina de 9 de Julio. Desde aquel día, el caso se convirtió en uno de los episodios más conmocionantes y complejos de los últimos tiempos, marcado por extensos operativos de búsqueda, múltiples hipótesis investigativas, allanamientos y una causa judicial que avanzó hacia la instancia de juicio oral sin haber logrado responder la pregunta central: dónde está Loan.

A lo largo de estos dos años, cientos de procedimientos fueron desplegados para intentar encontrar al niño. Sin embargo, ninguna de las medidas adoptadas permitió dar con su paradero. Mientras tanto, la investigación judicial avanzó en la identificación de presuntos responsables y en la reconstrucción de los hechos que habrían ocurrido durante aquella jornada en la que el menor desapareció.

El día en que desapareció Loan

La reconstrucción realizada por la Justicia ubica el inicio de los hechos el 13 de junio de 2024. Según el expediente, Loan llegó a caballo junto a su padre a la casa de su abuela Catalina para participar de un almuerzo familiar. El encuentro comenzó entre las 12:30 y las 13:00.

La última vez que el niño fue visto ocurrió a las 13:52. En ese momento caminaba junto a otros adultos y chicos en dirección a una zona de monte cercana al lugar del encuentro familiar. Poco más de una hora después, a las 15:26, comenzaron los llamados que alertaban sobre su desaparición.

Ese lapso de tiempo se transformó en el eje central de la investigación. Para los investigadores, fue durante ese recorrido cuando ocurrieron los hechos que derivaron en la sustracción y posterior ocultamiento del niño.

La hipótesis principal de la investigación

La principal línea investigativa sostiene que Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Laudelina Peña aprovecharon una distracción de los familiares para apartar a Loan bajo el pretexto de ir a buscar naranjas.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Laudelina Peña convenció a una prima del niño para que regresara a la vivienda familiar. Esa situación habría provocado que Loan quedara solo junto a los adultos involucrados en el recorrido.

Según consta en el expediente judicial, fue en ese trayecto donde se produjo un hecho que terminó con la sustracción del menor y su posterior ocultamiento.

Los investigadores sospechan además que el niño fue retirado del lugar en la camioneta utilizada por Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Esta hipótesis se encuentra respaldada por una de las pruebas consideradas relevantes en la causa: los perros rastreadores detectaron rastros de Loan en ese vehículo.

El rol atribuido al comisario Walter Maciel

Otra de las conclusiones alcanzadas por los investigadores involucra al entonces comisario Walter Maciel. La Justicia sostiene que el funcionario policial montó un falso escenario de búsqueda con el objetivo de desviar la atención de las pericias y obstaculizar el avance de la investigación.

Durante estos dos años, la única evidencia física vinculada directamente con la desaparición del niño fue el hallazgo de uno de sus botines en un campo vecino.

En distintos momentos del proceso se intentó atribuir la colocación de ese elemento a diferentes personas. Sin embargo, la Justicia concluyó que fue el propio Walter Maciel quien colocó el botín en ese lugar, circunstancia que reforzó las sospechas sobre su participación en maniobras destinadas a alterar el curso de la investigación.

Los acusados que enfrentarán el juicio

La causa judicial entrará ahora en una etapa decisiva. La primera audiencia del juicio está prevista para este martes en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes.

Por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan serán juzgados:

Bernardino Antonio Benítez.

Laudelina Peña.

María Victoria Caillava.

Carlos Guido Pérez.

Daniel Oscar Ramírez.

Mónica del Carmen Millapi.

Walter Adrián Maciel.

La fiscalía sostiene que el niño no se perdió en el monte, sino que fue víctima de una acción coordinada destinada a apartarlo de su familia y ocultarlo.

Un segundo grupo de imputados

De manera paralela, otras diez personas deberán enfrentar un proceso judicial por presuntas maniobras orientadas a entorpecer la investigación.

Los imputados son:

Federico Rossi Colombo.

Nicolás "El Americano" Soria.

Elizabeth Cutaia.

Alan Cañete.

Delfina Taborda.

Pablo Noguera.

Pablo Núñez.

Valeria López.

Verónica Machuca Yuni.

Leonardo Rubio.

Según la acusación judicial, estas personas se presentaron en Corrientes como integrantes de una fundación vinculada a la protección de niños. Sin embargo, la investigación sostiene que habrían realizado acciones destinadas a desviar el curso de la causa.

Por ese motivo fueron imputados por delitos que incluyen:

Encubrimiento.

Falso testimonio.

Privación ilegítima de la libertad.

Defraudación a la administración pública.

Usurpación de títulos.

Dos años después, la incógnita permanece

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa judicial logró avanzar hasta la instancia de juicio oral y reunir elementos que permitieron identificar a presuntos responsables. Sin embargo, el aspecto más importante del caso continúa sin resolverse.

Pese a los operativos de búsqueda, los allanamientos, las pericias y las distintas líneas investigativas desarrolladas desde junio de 2024, el paradero del niño sigue siendo desconocido.

Mientras la Justicia se prepara para juzgar a 17 acusados por distintos hechos vinculados con la desaparición y las posteriores maniobras investigadas, el caso mantiene abierta la misma pregunta que conmociona al país desde aquel 13 de junio de 2024: qué pasó con Loan.