Dos aprehendidos tras protagonizar una violenta fresca en la Capital

La rápida intervención de efectivos policiales permitió controlar una situación de violencia que se registró en el sur de la Capital, donde dos hombres fueron aprehendidos luego de protagonizar un enfrentamiento que derivó en lesiones para uno de ellos.

El procedimiento tuvo su origen a partir de un requerimiento realizado al Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, desde donde se alertó sobre un presunto desorden que se estaría produciendo en un sector de importante circulación vehicular y peatonal de la ciudad.

Ante la información recibida, efectivos de la Comisaría Segunda se constituyeron de inmediato en inmediaciones de la rotonda que une las avenidas Hipólito Yrigoyen y Manuel Pedraza, lugar señalado como escenario del incidente. Al arribar al sitio, los uniformados se encontraron con una situación que requería una intervención inmediata para evitar que el conflicto continuara escalando y generara mayores consecuencias.

Un enfrentamiento que terminó con lesiones

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los protagonistas del hecho fueron dos hombres identificados por los apellidos Jiménez, de 26 años, y Zoloaga, de 34 años.

Según las actuaciones realizadas en el lugar, ambos sujetos se habrían arrojado elementos contundentes entre sí durante el desarrollo del altercado. La agresión mutua derivó en consecuencias físicas para uno de los involucrados, quien resultó con lesiones.

Si bien la información oficial no detalla la naturaleza de las heridas sufridas, sí confirma que el enfrentamiento dejó como saldo a uno de los participantes lesionado, circunstancia que motivó la intervención policial y el posterior avance de las actuaciones judiciales correspondientes. La situación fue controlada por los efectivos de la Comisaría Segunda, quienes adoptaron las medidas necesarias para poner fin al conflicto y garantizar el orden en el sector donde se produjo el incidente.

La actuación de los efectivos policiales

Tras evaluar lo sucedido y reunir los primeros elementos relacionados con el caso, los uniformados procedieron a la aprehensión de ambos involucrados.

La medida alcanzó tanto a Jiménez, de 26 años, como a Zoloaga, de 34 años, quienes fueron señalados como participantes directos del enfrentamiento registrado en la zona de la rotonda. La intervención policial permitió además documentar las circunstancias observadas en el lugar y dar inicio a las actuaciones correspondientes para poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente.

La presencia de los efectivos resultó fundamental para restablecer la normalidad en el sector y evitar que el episodio continuara desarrollándose.

La intervención de la Justicia

Una vez concretadas las aprehensiones, ambos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tomó intervención en la causa para determinar los pasos procesales a seguir.

Desde la Fiscalía se impartieron las medidas correspondientes que deberán cumplimentarse en el marco de la investigación iniciada a partir de los acontecimientos ocurridos en el sur de la Capital.