Dos aprehendidos tras una persecución policial: le secuestraron armas blancas

En el marco de los operativos de prevención que se desarrollan de manera habitual en distintos sectores de la Capital, personal policial concretó la aprehensión de dos hombres y el secuestro de una motocicleta junto con varias armas blancas, tras un procedimiento que incluyó una breve persecución y momentos de tensión con los efectivos intervinientes.

El hecho ocurrió en el pasaje Cristo Rey, entre las calles Florida y Avellaneda y Tula, donde numerarios de la Comisaría Décima, junto a efectivos del Grupo de Intervención Rápida Sur (GIR-Sur), realizaban recorridos preventivos cuando observaron una situación que derivó en la inmediata intervención policial.

Una maniobra que despertó sospechas

De acuerdo con la información suministrada, mientras los uniformados recorrían la zona detectaron a un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos, de color azul. Al advertir la presencia policial, el conductor habría decidido darse a la fuga.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una breve persecución con el objetivo de interceptar al motociclista. La maniobra concluyó a pocos metros del lugar donde había sido advertido inicialmente, permitiendo a los policías concretar la aprehensión del conductor. El hombre fue identificado por su apellido como Vera, de 36 años de edad. En el procedimiento también se procedió al secuestro de la motocicleta en la que se desplazaba.

Amenazas con armas blancas durante el procedimiento

Según se informó, una vez alcanzado por los efectivos, el sujeto habría reaccionado de manera agresiva frente al accionar policial. En esas circunstancias, habría esgrimido distintos elementos cortantes y punzantes con los que amenazó al personal que participaba del operativo.

Los elementos secuestrados fueron:

• Un cuchillo.

• Una punta.

• Una tijera.

La situación obligó a los uniformados a intervenir para reducir al individuo y controlar el escenario, evitando que la situación escalara y garantizando la seguridad de los efectivos y de terceros que pudieran encontrarse en las inmediaciones.

Un segundo aprehendido

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los policías debieron actuar también sobre otra persona que se encontraba en el lugar. Se trata de un hombre de apellido Vera, de 37 años de edad, quien, de acuerdo con lo informado por la fuerza de seguridad, habría arrojado elementos contundentes contra los efectivos policiales.

Además, habría vociferado insultos dirigidos al personal interviniente mientras se llevaba adelante el procedimiento relacionado con el motociclista.

Estas acciones fueron consideradas como un entorpecimiento del operativo, motivo por el cual los uniformados procedieron también a su aprehensión. La intervención permitió restablecer el orden en el sector y continuar con las actuaciones correspondientes.

Secuestro de elementos y actuación judicial

Finalizado el procedimiento, los efectivos policiales incautaron tanto la motocicleta Motomel Blitz 110 cc. de color azul como las armas blancas que habrían sido utilizadas para amenazar al personal policial.

Entre los elementos secuestrados figuran:

• La motocicleta Motomel Blitz 110 cc. color azul.

• Un cuchillo.

• Una punta.

• Una tijera.

Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, los dos hombres fueron trasladados y quedaron alojados en la dependencia policial correspondiente.