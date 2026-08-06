Dos detenidos durante un operativo en Catamarca

Un procedimiento policial desarrollado anoche, alrededor de las 22:00, concluyó con la aprehensión de dos personas luego de un episodio registrado en las inmediaciones de la intersección de la avenida Güemes y calle Salta.

La intervención se produjo tras un requerimiento del SAE-911, que motivó el desplazamiento de numerarios del Comando de Operaciones Preventivas (COP) hacia el lugar señalado. Una vez allí, los efectivos llevaron adelante las actuaciones correspondientes en el marco de un incidente que, según la información oficial, involucró desorden, resistencia al procedimiento y agresiones contra el personal policial.

La aprehensión de un hombre de 35 años

Durante el procedimiento, los efectivos procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Velázquez, de 35 años, quien, de acuerdo con lo informado, habría sido sorprendido causando un desorden en la vía pública.

Siempre conforme a los datos suministrados, al advertir la presencia del personal policial, el hombre trató de agredir físicamente a los uniformados utilizando un palo. Posteriormente, intentó darse a la fuga, aunque no logró concretar su propósito debido a la intervención de los efectivos que participaban del operativo.

La actuación policial permitió controlar la situación y concretar la aprehensión del individuo en el lugar de los hechos.

Una mujer también fue aprehendida durante el procedimiento

En el marco del mismo operativo, el personal policial también hizo lo propio con una mujer de apellido Molas, de 36 años.

De acuerdo con la información oficial, la mujer habría entorpecido el procedimiento policial, profiriendo amenazas e insultos contra los efectivos que intervenían en el operativo.

Asimismo, se indicó que arrojó golpes contra la unidad móvil perteneciente a la Seccional Décima, hecho que también quedó comprendido dentro de las actuaciones realizadas durante la intervención policial.

Intervención de la Comisaría Segunda y de la Fiscalía

Finalizado el procedimiento, ambas personas fueron puestas a disposición de efectivos de la Comisaría Segunda, dependencia que intervino por razones de jurisdicción.

Posteriormente, desde esa dependencia policial se informó lo sucedido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tomó conocimiento de las actuaciones correspondientes para la continuidad del proceso.