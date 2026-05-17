Dos detenidos por hechos de violencia de género en el sur de la Capital

Dos nuevos episodios de violencia de género y violencia intrafamiliar registrados en el sur de la Capital derivaron en procedimientos policiales que terminaron con personas aprehendidas y puestas a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y estuvieron vinculados a denuncias de agresiones físicas, amenazas y situaciones de violencia dentro del ámbito familiar. En ambos casos intervino personal policial tras alertas y requerimientos recibidos, mientras que las víctimas fueron invitadas a formalizar las denuncias correspondientes ante las unidades judiciales especializadas.

Detenido por agredir a su expareja

El primero de los hechos se registró en la intersección de las calles José Hernández y Ernesto Sábato, en el sur de la Capital. Hasta ese lugar llegaron efectivos de la Comisaría Segunda luego de ser alertados por el SAE-911 sobre una situación que requería presencia policial.

Al arribar, los numerarios policiales dialogaron con una joven de 26 años, quien manifestó que había mantenido una discusión con su expareja y que, en ese contexto, el hombre la habría agredido físicamente.

Frente a la denuncia realizada por la mujer, el personal interviniente procedió a la aprehensión del presunto autor del hecho, un sujeto de 28 años de edad. El hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que impartió las medidas judiciales a seguir.

En paralelo, la víctima fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

Intervención del SAE-911

La actuación policial se produjo luego de una alerta emitida a través del SAE-911, sistema mediante el cual se solicitó la presencia de efectivos en el lugar donde se desarrollaba el conflicto.

La rápida intervención permitió que los policías tomaran contacto con la víctima y avanzaran con la aprehensión del sospechoso señalado por la agresión. El procedimiento quedó bajo intervención judicial y forma parte de las actuaciones iniciadas por presuntos hechos de violencia de género.

Otro episodio de violencia familiar

En otro procedimiento realizado también en el sur capitalino, efectivos de la Comisaría Décima aprehendieron a un joven de apellido Samora, de 23 años.

El episodio ocurrió en calle Capataz Villafañez, entre Vicario Segura y 9 de Julio. De acuerdo con la información oficial, el joven se habría tornado agresivo con su propia madre, una mujer mayor de edad, a quien además habría amenazado y agredido físicamente.

Ante la situación denunciada, el personal policial avanzó con la aprehensión del sospechoso y posteriormente lo trasladó a la seccional correspondiente. El acusado quedó alojado en dependencia policial mientras tomaba intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Desde el ámbito judicial se impartieron las medidas procesales a cumplimentar en relación con el hecho investigado.

Las líneas de asistencia disponibles

Tras los procedimientos, las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con líneas de asistencia permanentes y gratuitas. Entre los canales habilitados figuran:

Línea 144.

SAE-911.

Según se informó, ambos servicios funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año y son de manera gratuita y hasta con posibilidad de realizar llamadas anónimas. La difusión de estos mecanismos de asistencia forma parte de las herramientas institucionales destinadas a facilitar la denuncia y el acompañamiento en situaciones de violencia familiar y de género.