Dos detenidos por narcomenudeo tras allanamientos en Capayán y Tinogasta

Dos personas fueron detenidas y otras dos quedaron vinculadas a una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes tras una serie de allanamientos realizados en las últimas horas en los departamentos Capayán y Tinogasta.

Los procedimientos fueron llevados a cabo entre ayer y la madrugada de hoy por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas y del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Capayán), quienes irrumpieron en distintos inmuebles del barrio Sebastián Corpacci, en la localidad de Nueva Coneta.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron varios envoltorios de plástico que contenían un total de 302,9 gramos de marihuana, un envoltorio con trece semillas de cannabis sativa y cinco plantines de marihuana que eran cultivados en el lugar.

Asimismo, los efectivos incautaron tres teléfonos celulares, dos balanzas digitales de precisión tipo gramera y la suma de 214.900 pesos en efectivo, elementos considerados de interés para la investigación.

En paralelo, personal del GAUR Pomán-Andalgalá y del GAUR Belén-Santa María concretó allanamientos en un domicilio ubicado sobre calle Felipe Varela y en una vivienda del barrio La Estación Norte, en la ciudad de Tinogasta.

En esos procedimientos se logró el secuestro de cien semillas de cannabis sativa, alrededor de 63 gramos de cogollos de marihuana y varios envoltorios con la misma sustancia.

Al finalizar las medidas judiciales, los investigadores detuvieron a un joven de 22 años y a una mujer de 28, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Por otra parte, dos hombres de 18 y 22 años fueron notificados y quedaron supeditados a la continuidad de la causa mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

Las medidas fueron ordenadas en el marco de una investigación por presuntas actividades vinculadas al narcomenudeo y forman parte de los operativos que las fuerzas especializadas vienen desarrollando en distintos puntos de la provincia para combatir la comercialización de estupefacientes.