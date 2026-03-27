Dos detenidos tras una brutal golpiza que dejó a un joven herido en Catamarca

En la jornada de ayer, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante un procedimiento que culminó con el arresto en averiguación del hecho de dos sujetos de 30 y 32 años de edad, ambos de apellido Suárez. Sobre ellos pesaban requerimientos judiciales vinculados al supuesto delito de lesiones, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía de Instrucción N° 5.

El operativo se inscribe en el marco de una investigación que busca esclarecer un hecho de extrema violencia ocurrido días atrás, específicamente el 22 del mes en curso, en un sector clave del entramado urbano: las inmediaciones de la rotonda que une las avenidas Choya y México. Se trata de un punto de circulación habitual, lo que añade gravedad al episodio por el contexto público en el que se desarrolló.

La golpiza: un ataque de consecuencias graves

De acuerdo con la información disponible, los ahora detenidos habrían protagonizado un violento desorden que derivó en una golpiza de significativa intensidad contra un joven mayor de edad, quien resultó ser el principal damnificado.

El ataque no solo implicó agresiones físicas, sino que alcanzó un nivel de violencia tal que la víctima debió ser asistida de urgencia. Como consecuencia directa de los golpes recibidos, el joven fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde permanece internado en estado reservado.

Este dato resulta central para dimensionar la gravedad del hecho: no se trató de un altercado menor, sino de una agresión que dejó secuelas de consideración y que mantiene en vilo el estado de salud del afectado.

Intervención policial y avance judicial

Tras la denuncia y el avance de las tareas investigativas, la División Investigaciones logró identificar a los presuntos responsables, sobre quienes ya existían requerimientos judiciales vigentes.

El procedimiento culminó con la detención de ambos individuos, quienes fueron inmediatamente trasladados a la seccional policial correspondiente. Allí quedaron alojados a disposición de la Justicia interviniente, en el marco de la causa que investiga el delito de lesiones.

Mientras la causa sigue su curso, la atención permanece centrada en la evolución del joven internado. Su estado de salud, calificado como reservado, mantiene abierta la preocupación en torno al desenlace de este violento episodio.

En paralelo, la situación de los detenidos será evaluada por la Justicia, que deberá determinar los próximos pasos en una investigación marcada por la gravedad de los hechos y la contundencia de sus consecuencias.