Dos detenidos por violentos: uno violó una restricción judicial y otro agredió a su expareja

En el marco de distintos procedimientos realizados por personal policial tras requerimientos efectuados mediante el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, dos hombres fueron aprehendidos en hechos diferentes que motivaron la intervención de las autoridades judiciales competentes.

Los operativos se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad y derivaron en actuaciones que quedaron bajo la órbita de las fiscalías de instrucción correspondientes, mientras continúan los procedimientos previstos por la legislación vigente.

Uno de los casos estuvo vinculado al presunto incumplimiento de una medida judicial de restricción de acercamiento, mientras que el otro tuvo relación con una denuncia por una supuesta agresión física ocurrida en inmediaciones del Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC).

Quebrantamiento de una medida judicial

El primero de los procedimientos fue concretado por motoristas del COEM-Kappa, quienes actuaron tras una solicitud recibida a través del SAE-911.

Los efectivos se dirigieron hasta la calle Obispo Rizo Patrón, entre Padre Jácome Cardozo y avenida Virgen del Valle, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 33 años de edad. De acuerdo con la información suministrada, esta persona habría incumplido una medida judicial de restricción de acercamiento que pesaba en su contra respecto de su expareja, una mujer de 32 años.

La intervención policial se produjo luego de que se tomara conocimiento de la presunta violación de la disposición judicial, situación que motivó la inmediata actuación de los uniformados.

Tras concretar la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la Seccional Octava, dependencia que corresponde por jurisdicción al lugar donde ocurrió el hecho. Posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que impartirá las medidas procesales correspondientes para avanzar con la investigación del caso.

Aprehendido por una presunta agresión física

En un segundo hecho, personal de la Comisaría Décima Primera intervino también a requerimiento del SAE-911. Los efectivos se constituyeron en inmediaciones del Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC), donde llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un sujeto de apellido Cordero, de 37 años de edad.

Según se informó, el hombre fue sindicado por una persona de 40 años como el presunto autor de una agresión física. La denuncia señala que el damnificado habría sido golpeado con puños en el rostro, situación que motivó la actuación policial y la posterior demora del sospechoso.

Luego de la intervención, el sujeto quedó alojado en la Seccional Décima, dependencia que corresponde por jurisdicción, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Por su parte, la persona afectada fue invitada por las autoridades a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, a fin de formalizar la presentación y permitir el avance de las actuaciones judiciales pertinentes.

Ambos procedimientos quedaron sujetos a las disposiciones de las respectivas fiscalías de instrucción que intervienen en cada caso. Mientras continúan las actuaciones procesales, las personas aprehendidas permanecen alojadas en las dependencias policiales correspondientes.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

