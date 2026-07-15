Recuperan elementos robados de un domicilio y aprehenden a una ladrona en Catamarca

Pasado el mediodía de hoy, precisamente a las 12:40, una alerta emitida por el SAE-911 puso en marcha un procedimiento llevado adelante por numerarios de la Comisaría Séptima. Tras recibir la comunicación, los efectivos se constituyeron en la avenida Choya S/N°, lugar donde tomaron contacto con una joven mujer de 28 años.

Durante la entrevista con los uniformados, la mujer manifestó que dos mujeres habrían sustraído elementos del interior del domicilio de su padre. Según lo expresado, luego de concretar la presunta sustracción, las involucradas se habrían dado a la fuga.

A partir de esa información, los efectivos iniciaron las tareas correspondientes para intentar ubicar a las presuntas responsables y avanzar en la recuperación de los elementos señalados.

Recorridos y recuperación de los elementos

De inmediato, los uniformados realizaron recorridos por distintos sectores y, al llegar hasta inmediaciones del barrio Eva Perón, procedieron a la aprehensión de una mujer de apellido Pacheco (21).

Al momento de la intervención, la joven llevaba consigo diversos objetos que, de acuerdo con lo informado, serían producto del ilícito denunciado. Entre los elementos encontrados se detallaron:

Una cámara de seguridad.

Un espejo de baño.

Una jarra de aluminio.

Una taza de cerámica.

Elementos de higiene.

Todos estos objetos fueron recuperados por el personal actuante y quedaron en calidad de secuestro, en el marco del procedimiento realizado tras la alerta inicial.

La continuidad del proceso judicial

Luego de la recuperación de los elementos y de la aprehensión de la joven señalada como presunta autora, se avanzó con las actuaciones correspondientes. En este contexto, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.

La intervención judicial continuará a partir de la presentación formal de la denuncia y de las medidas que correspondan dentro del proceso iniciado por el hecho informado.

En tanto, la presunta autora, identificada con el apellido Pacheco y de 21 años de edad, fue alojada en la dependencia policial correspondiente. La joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria, organismo que interviene en la continuidad de las actuaciones.