Chocó contra una camioneta estacionada, intentó escapar a pie y terminó detenido

En la mañana de hoy, a las 07:50, numerarios de la Comisaría Séptima se hicieron presentes en avenida Los Legisladores, en el tramo comprendido entre las calles Yuntasuma y Antofalla, luego de recibir una solicitud de intervención por parte del SAE-911 ante la presunta ocurrencia de un siniestro vial.

Al arribar al lugar indicado, los efectivos policiales realizaron las primeras actuaciones y constataron la existencia de un hecho que involucraba a dos camionetas. La intervención se inició con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se había producido el impacto y determinar la situación de las personas involucradas.

El impacto entre dos camionetas

Según lo constatado por el personal policial en el lugar, un hombre de apellido Pérez, de 31 años de edad, circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, de color gris. Por razones que todavía se tratan de establecer, el vehículo habría colisionado contra una camioneta Volkswagen Amarok, también de color gris, que se encontraba estacionada en la zona.

El segundo vehículo involucrado, de acuerdo con la información recabada durante la intervención, sería propiedad de un hombre de 51 años de edad. La camioneta permanecía estacionada al momento del hecho y resultó parte del episodio que motivó el despliegue policial en avenida Los Legisladores.

El procedimiento continuó con la identificación de las circunstancias del siniestro y la intervención sobre el conductor de la Toyota Hilux, quien quedó en el centro de las actuaciones posteriores debido a la situación advertida por los efectivos.

Presunto estado de ebriedad y fuga a pie

Durante la intervención, el personal policial notó que el conductor presentaba un aparente estado de ebriedad. De acuerdo con lo informado, al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre intentó retirarse del lugar y se dio a la fuga a pie.

La huida fue breve, ya que el individuo fue interceptado a los pocos metros por los efectivos que intervenían en el procedimiento. En ese momento, según se indicó, el hombre opuso resistencia a la autoridad, motivo por el cual fue aprehendido.

La situación derivó en una nueva instancia dentro del operativo, con la actuación policial orientada a controlar el episodio y continuar con las medidas correspondientes frente a lo ocurrido.

Asistencia médica y actuación judicial

Luego de la aprehensión, la persona involucrada debió recibir asistencia médica. Facultativos del SAME acudieron para brindar atención y posteriormente realizaron el traslado del hombre hacia el Hospital San Juan Bautista.

El traslado se efectuó con custodia policial, mientras continuaban las actuaciones relacionadas con el siniestro vial y la intervención sobre el conductor.

En paralelo, tomó participación la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las directivas a seguir. De esta manera, el procedimiento quedó bajo intervención judicial para la continuidad de las medidas correspondientes.