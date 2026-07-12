Liberaron al abogado Andrés Prieto Fasano tras el choque fatal en la Panamericana

Andrés Prieto Fasano, el abogado mediático que protagonizó el choque fatal en la autopista Panamericana en el que murió Pamela Ivonne Escobar Camacho, fue liberado este sábado sin fianza y bajo caución juratoria, según lo dispuesto por el juez Esteban Rossignoli.

El magistrado, titular del Juzgado de Garantías Número 4 de San Isidro, resolvió hacer lugar al pedido presentado por sus abogadas defensoras, Ana Laura Palmucci y Mirta Fasano. La decisión judicial no implica el cierre de la investigación: Fasano continúa imputado por los delitos de "homicidio culposo, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios".

La resolución establece además una serie de obligaciones que el abogado deberá cumplir mientras avance el proceso judicial. Entre las medidas fijadas se encuentra la obligación de presentarse en sede judicial entre los días 1 y 5 de cada mes, además de comparecer cada vez que sea citado por las autoridades correspondientes.

Asimismo, Fasano no podrá ausentarse del domicilio que declaró por un período superior a 24 horas sin informar previamente o contar con la autorización correspondiente.

La presentación ante la Justicia tras su detención

La liberación ocurrió luego de que el letrado se presentara a comparecer este viernes junto a sus defensoras. La presentación judicial se produjo después de haber sido detenido un día antes en el barrio porteño de Palermo.

Al momento de su detención, Fasano se encontraba en silla de ruedas, acompañado por su madre, Lidia María Fasano, ex jueza de San Isidro, y por su hermano.

La comparecencia ante la Justicia marcó un nuevo capítulo dentro de una investigación que se inició tras el siniestro ocurrido durante la madrugada del sábado pasado en la autopista Panamericana.

El choque fatal en la autopista Panamericana

El hecho ocurrió en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, partido de San Isidro. En ese lugar, la camioneta Hyundai Creta de Fasano impactó contra el vehículo que conducía Pamela Ivonne Escobar Camacho, un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber.

Como consecuencia del impacto, Camacho murió, mientras que la pasajera que viajaba en el vehículo sufrió lesiones de consideración y debió ser hospitalizada.

Las imágenes registradas del episodio forman parte de los elementos analizados dentro de la causa. De acuerdo con esos registros, el vehículo conducido por Camacho permaneció detenido sobre el carril rápido de la autopista y posteriormente fue embestido por la camioneta de Fasano.

Las imágenes y la investigación sobre lo ocurrido después del impacto

Uno de los puntos que forman parte del expediente está vinculado con los momentos posteriores al choque. Aunque los videos muestran la secuencia del vehículo detenido y el posterior impacto de la camioneta Hyundai Creta, el abogado habría recibido ayuda posterior al siniestro.

Ese aspecto quedó incorporado dentro de la investigación, que mantiene a Fasano bajo imputación por los hechos mencionados y con medidas judiciales vigentes mientras continúan las actuaciones.

Los principales puntos establecidos hasta el momento son:

Fasano fue liberado sin fianza y bajo caución juratoria por decisión del juez Esteban Rossignoli.

por decisión del juez Esteban Rossignoli. Continúa imputado por homicidio culposo, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios .

. Debe presentarse ante la Justicia del 1 al 5 de cada mes y cada vez que sea requerido.

y cada vez que sea requerido. No puede ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin aviso o autorización previa.

sin aviso o autorización previa. El siniestro ocurrió en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana , en Martínez, partido de San Isidro.

, en Martínez, partido de San Isidro. La víctima fatal fue Pamela Ivonne Escobar Camacho , quien conducía un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber.

, quien conducía un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber. La pasajera del vehículo sufrió lesiones de consideración y fue hospitalizada.

La causa continúa en etapa de investigación, con Fasano en libertad bajo las condiciones fijadas por el juzgado mientras se desarrollan las medidas judiciales correspondientes.