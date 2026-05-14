Dos imputados fueron condenados a prisión efectiva en juicios abreviados

Dos juicios abreviados se concretaron este jueves en el Juzgado de Garantías de 4ta Nominación, donde dos imputados recibieron condenas de prisión efectiva luego de acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas particulares.

Las resoluciones fueron homologadas por el juez Marcelo Sago, quien avaló los convenios presentados por las partes en el marco de procedimientos abreviados previstos por la legislación procesal penal.

Las causas abordadas durante la jornada correspondieron a hechos diferentes. En uno de los casos, un hombre fue condenado por intentar sustraer un teléfono celular de alta gama en la Plaza 25 de Agosto. En el otro expediente, un imputado fue hallado culpable por delitos vinculados a violencia de género, desobediencia judicial y violación de domicilio.

Los juicios abreviados

Los procedimientos realizados este jueves se desarrollaron bajo la modalidad de juicio abreviado, un mecanismo judicial mediante el cual fiscalía y defensa acuerdan una pena con consentimiento del imputado. Una vez alcanzado ese acuerdo, el convenio es elevado ante el juez competente, quien debe analizarlo y resolver si corresponde homologarlo.

En esta oportunidad, ambas causas fueron tratadas en el Juzgado de Garantías de 4ta Nominación y quedaron bajo decisión del juez Marcelo Sago.

Los acuerdos fueron impulsados por el fiscal Jonathan Diego Felsztyna, quien intervino en ambos expedientes.

Condena por intento de robo en Plaza 25 de Agosto

En el primero de los juicios abreviados, Juan José Martínez fue condenado a 11 meses de prisión por el delito de robo en grado de tentativa. La causa se originó a partir de un hecho ocurrido el pasado 28 de abril en la Plaza 25 de Agosto, donde el imputado intentó sustraer un celular de alta gama.

Según se informó, el acuerdo entre fiscalía y defensa fue homologado por el juez, quedando firme la condena de prisión efectiva.

En este expediente intervino como defensor el abogado Estanislao Reinoso Gandini, mientras que la acusación estuvo representada por el fiscal Jonathan Diego Felsztyna. Además de la condena, el imputado fue declarado reincidente por segunda vez, aspecto que quedó incorporado dentro de la resolución judicial dictada en el marco del procedimiento abreviado.

La reincidencia y el antecedente penal

Uno de los puntos destacados de la resolución judicial fue la declaración de reincidencia aplicada sobre Juan José Martínez. La Justicia determinó que el condenado registraba antecedentes penales previos, motivo por el cual fue considerado reincidente por segunda vez.

La reincidencia constituye un elemento de relevancia dentro de los procesos penales debido a que refleja antecedentes condenatorios anteriores y puede influir en distintos aspectos procesales y penitenciarios. En este caso, la condena quedó vinculada al intento de robo ocurrido en un espacio público de la Capital, específicamente en la Plaza 25 de Agosto.

Condena por desobediencia judicial

En la segunda causa tratada durante la jornada, otro hombre fue declarado culpable por distintos delitos cometidos en un contexto de relación de pareja con la víctima. El imputado fue condenado a 8 meses de prisión efectiva por:

Desobediencia judicial

Violación de domicilio

Lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 25 de abril y derivaron en la intervención judicial que culminó ahora con la homologación del acuerdo abreviado. La defensa del acusado estuvo a cargo del abogado Mariano Guillamondegui, mientras que la acusación volvió a ser representada por el fiscal Jonathan Diego Felsztyna.

Delitos agravados por el vínculo

Dentro de la segunda causa, uno de los aspectos centrales fue la calificación legal de lesiones leves agravadas por mantener una relación de pareja con la víctima. La existencia de ese vínculo constituyó un agravante contemplado dentro de la imputación y de la condena finalmente homologada por el juez Marcelo Sago.

El expediente también incluyó delitos vinculados al incumplimiento de disposiciones judiciales y al ingreso ilegítimo a un domicilio, configurando un conjunto de conductas que derivaron en la imposición de una pena de prisión efectiva.