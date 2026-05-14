Secuestran una camioneta con adulteraciones en un taller de la Capital

Un operativo llevado adelante por efectivos policiales en un taller mecánico de la Capital terminó con el secuestro de una camioneta Nissan Frontier 4x4 que presentaba aparentes adulteraciones en el número de motor.

El procedimiento fue realizado por numerarios de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia, quienes trabajaron conjuntamente con efectivos de la Dirección General de Criminalística en el marco de tareas de inspección y control vehicular.

La intervención se concretó en un taller mecánico ubicado sobre avenida Eulalia Ares de Vildoza, donde los investigadores realizaron controles sobre distintos vehículos y detectaron irregularidades en una camioneta de color negro.

A raíz de esa situación, el rodado quedó en calidad de secuestro y se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que avanzará con las actuaciones correspondientes.

El operativo en el taller mecánico

La inspección se llevó a cabo en el marco de los controles y tareas específicas que desarrolla la División Sustracción de Automotores para detectar posibles irregularidades vinculadas a vehículos y autopartes.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales trabajaron junto al personal técnico de Criminalística, área encargada de realizar pericias y verificaciones sobre numeraciones identificatorias y otros elementos de interés investigativo.

En el taller mecánico ubicado sobre avenida Eulalia Ares de Vildoza, los investigadores controlaron una camioneta Nissan Frontier 4X4, de color negro, sobre la cual se detectaron inconsistencias que motivaron una inspección más exhaustiva. Según se informó oficialmente, el vehículo presentaba aparentes adulteraciones en el número de motor, situación que derivó en el inmediato secuestro preventivo del rodado.

La intervención de Criminalística

La participación de la Dirección General de Criminalística resultó clave en el procedimiento debido a las sospechas surgidas durante el control de la camioneta.

El área especializada intervino para analizar los elementos identificatorios del vehículo y verificar posibles alteraciones en la numeración correspondiente al motor. Este tipo de procedimientos forman parte de las tareas habituales de control destinadas a detectar irregularidades vinculadas a:

Adulteración de numeraciones

Vehículos con documentación irregular

Posibles maniobras vinculadas a automotores

Alteraciones en motores o chasis

La detección de aparentes anomalías en la camioneta motivó que el rodado quedara inmediatamente bajo custodia judicial mientras avanza la investigación.

La camioneta quedó secuestrada

Tras constatarse las aparentes irregularidades, la camioneta Nissan Frontier 4X4 fue secuestrada preventivamente por disposición de las autoridades intervinientes.

El vehículo quedó a disposición de la Justicia para la realización de nuevas pericias y verificaciones técnicas que permitan determinar el origen de las alteraciones detectadas y establecer si existen responsabilidades penales vinculadas al caso. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la titularidad del rodado ni sobre posibles personas involucradas en la causa.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Norte

Luego del procedimiento policial, tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que quedó a cargo de coordinar las actuaciones judiciales correspondientes. El Ministerio Público Fiscal deberá avanzar ahora con las medidas investigativas orientadas a esclarecer la situación detectada durante la inspección realizada en el taller mecánico capitalino.

Entre las posibles diligencias que suelen desarrollarse en este tipo de causas se encuentran:

Pericias técnicas sobre el vehículo

Verificación de numeraciones identificatorias

Análisis documental

Determinación de procedencia del rodado

Por el momento, la información oficial difundida se limita al secuestro preventivo de la camioneta y a la detección de aparentes adulteraciones en el número del motor.