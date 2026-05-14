Docente robó la tarjeta de una compañera y realizó compras por más de $300.000

Un escándalo sacude al ámbito educativo de Oberá, en la provincia de Misiones, luego de que una docente fuera detenida acusada de haberle robado la tarjeta de crédito a una compañera de trabajo para realizar compras por más de 300 mil pesos. Según la investigación, la sospechosa tomó el plástico de la cartera de la víctima mientras ambas se encontraban en la escuela, efectuó varios consumos y posteriormente devolvió la tarjeta al mismo lugar sin que nadie advirtiera la maniobra.

La causa generó fuerte impacto dentro de la comunidad educativa del Instituto Privado Mariano de Oberá, donde trabajaban tanto la denunciante como la mujer detenida. El episodio derivó además en una investigación judicial y en un sumario interno dentro de la institución.

La acusada, una mujer de 33 años identificada como Yésica Tamara B., fue arrestada este martes por la tarde cuando salía del establecimiento educativo. Posteriormente, fue trasladada a la Seccional Segunda de Oberá, donde permanece alojada mientras avanza la investigación.

Cómo comenzó la investigación

El caso salió a la luz cuando una docente de 25 años revisó los movimientos de su cuenta de home banking y detectó consumos que no reconocía. Las operaciones habían sido realizadas el pasado 5 de mayo y, en conjunto, superaban los 300 mil pesos.

La víctima advirtió rápidamente que nunca había efectuado esas compras y comenzó a sospechar que alguien había utilizado su tarjeta de crédito sin autorización.

Entre los movimientos detectados aparecían distintos consumos realizados en comercios de la ciudad de Oberá. Según la denuncia presentada, las operaciones incluían:

Cargas de combustible en una estación de servicio.

Compras en un supermercado.

Gastos en un comercio local.

Los montos también llamaron la atención por su magnitud:

Una operación superó los $226.000.

Otra compra fue por más de $62.000.

Un tercer consumo rondó los $21.000.

La suma total de las operaciones superaba ampliamente los 300 mil pesos.

La maniobra que pasó inadvertida

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue la modalidad utilizada para concretar el robo. De acuerdo con la denuncia y con lo reconstruido por los investigadores, quien tomó la tarjeta de crédito no la sustrajo definitivamente, sino que la devolvió a la cartera de la víctima después de utilizarla.

Esa maniobra hizo que la docente damnificada no advirtiera inmediatamente el faltante del plástico y que las operaciones fraudulentas permanecieran ocultas durante varios días.

La víctima sospechó que la tarjeta había sido tomada mientras se encontraba dentro de la escuela donde trabajaba. La hipótesis tomó fuerza debido a que nunca perdió el plástico ni registró movimientos extraños fuera del ámbito laboral. La situación provocó preocupación dentro de la institución educativa debido a que el hecho habría ocurrido en el interior del establecimiento y entre personas que compartían tareas cotidianas.

El análisis de cámaras y movimientos bancarios

Tras la denuncia, efectivos policiales y especialistas en cibercrimen iniciaron una investigación para reconstruir el recorrido de la tarjeta y determinar quién había realizado las compras. Los investigadores trabajaron sobre distintos elementos:

Registros de movimientos bancarios.

Horarios de las transacciones.

Imágenes de cámaras de seguridad.

Datos obtenidos en los comercios donde se realizaron los consumos.

A partir del análisis de las filmaciones obtenidas en distintos locales de Oberá, los investigadores observaron a una mujer realizando compras en horarios que coincidían con los movimientos registrados en la cuenta bancaria de la denunciante. Con el avance de la investigación, la sospechosa fue identificada como una docente que trabajaba en el mismo colegio que la víctima.

La detención de la sospechosa

Una vez reunidos los elementos de prueba, la policía avanzó con la detención de Yésica Tamara B., de 33 años. El procedimiento se realizó este martes por la tarde, cuando la mujer salía del Instituto Privado Mariano de Oberá. Luego de ser arrestada, fue trasladada a la Seccional Segunda de Oberá.

Según informó el medio El Territorio, la docente permanece alojada en esa dependencia policial mientras continúa la investigación judicial.

La causa quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción N°1, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales en el caso.