Un perro enfrentó a un jabalí de 200 kilos para salvar la vida de su dueño

La tranquilidad habitual de una jornada de trabajo rural en Jocolí, Mendoza, se transformó en una escena de extrema tensión y supervivencia cuando un trabajador fue atacado por un jabalí salvaje de aproximadamente 200 kilos. En medio de la desesperación y el peligro, un cachorro de apenas diez meses protagonizó un acto de valentía que terminó siendo decisivo para salvar la vida de su dueño.

El episodio ocurrió mientras el agricultor Quiroga realizaba tareas habituales de riego en sus campos. Según el relato conocido tras el hecho, el hombre se encontraba abriendo las acequias cuando fue sorprendido por el animal salvaje. El ataque se produjo de manera repentina y colocó al trabajador en una situación crítica, frente a un ejemplar de gran tamaño y fuerza.

En ese contexto apareció la reacción inesperada de su perro, un cachorro de diez meses que no dudó en enfrentarse al jabalí. El animal doméstico se lanzó directamente al combate con el objetivo de distraer al agresor y darle a su dueño una posibilidad de escapar.

Un ataque feroz en plena zona rural

El ataque dejó severas consecuencias para Quiroga. El trabajador rural sufrió graves heridas en la pierna y en la zona de la ingle producto de la agresión del jabalí. A pesar de las lesiones y de la violencia del episodio, logró movilizarse hasta un puesto cercano para pedir ayuda.

La secuencia estuvo marcada por la desesperación y la urgencia. Mientras el hombre intentaba ponerse a salvo, el cachorro continuaba enfrentando al animal salvaje en una pelea desigual. La intervención del perro fue determinante para que el agricultor pudiera alejarse del lugar del ataque.

El cachorro también resultó gravemente herido. Durante el enfrentamiento sufrió lesiones en el abdomen, consecuencia directa de la embestida y la ferocidad del jabalí.

La valentía del cachorro y la recuperación

Tras el episodio, el perro debió ser intervenido quirúrgicamente debido a las heridas sufridas durante el combate. Actualmente permanece bajo atención veterinaria y, según se informó, evoluciona favorablemente luego de la cirugía.

La historia del cachorro se convirtió en el centro del relato por el nivel de riesgo asumido frente a un animal salvaje de gran tamaño. Con apenas diez meses de vida, el perro reaccionó instintivamente para defender a su dueño en una situación extrema. La secuencia expuso además el fuerte vínculo entre el trabajador rural y el animal que lo acompañaba durante las tareas en el campo. La reacción del cachorro permitió modificar el desenlace de un ataque que pudo haber tenido consecuencias aún más graves para Quiroga.

Crecen los ataques de jabalíes en Mendoza

Más allá del episodio puntual, el ataque volvió a poner en evidencia una preocupación creciente entre los puesteros y trabajadores rurales de distintas zonas de Mendoza: la presencia de jabalíes salvajes en áreas agrícolas.

Estos animales son considerados una especie invasora y representan una amenaza para quienes desarrollan tareas rurales en la región. Su presencia genera inquietud debido a su agresividad, tamaño y capacidad de causar daños tanto a personas como a producciones agropecuarias. En este caso, el ejemplar involucrado en el ataque pesaba cerca de 200 kilos, una dimensión que refleja el nivel de peligro que enfrentan quienes trabajan en zonas donde estos animales circulan.

Entre las preocupaciones mencionadas por los pobladores rurales aparecen:

Los riesgos de ataques directos a personas.

Los daños en áreas de cultivo y espacios agrícolas.

La presencia frecuente de jabalíes en sectores de trabajo rural.

El peligro que implica encontrarse con animales salvajes de gran tamaño en tareas cotidianas.

El jabalí fue abatido tras la agresión

Luego del ataque, el jabalí responsable de la agresión fue abatido. La caza de estos animales está permitida en la región debido a la problemática que generan como especie invasora.

El episodio ocurrido en Jocolí dejó al descubierto no sólo la violencia del ataque sufrido por el trabajador rural, sino también el escenario de tensión que enfrentan quienes desarrollan actividades en zonas donde la presencia de jabalíes se volvió una amenaza constante.

Mientras Quiroga se recupera de las graves heridas sufridas, el cachorro que arriesgó su vida para defenderlo continúa bajo tratamiento veterinario y evoluciona favorablemente tras la operación. La historia quedó marcada por el acto de valentía del perro, cuya intervención fue decisiva en medio de una situación extrema.