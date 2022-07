Dos motochorros intentaron robarle a un policía con un arma de juguete y él les disparó

En Merlo, dos motochorros intentaron robarle a un comisario de la policía bonaerense que había ido a comprar zapatillas. Cuando lo abordaron, el oficial, que se encontraba de civil, sacó el arma reglamentaria y les disparó.

Los delincuentes, identificados como Franco Agustín Rivero y Nahuel Antonio Azuaga, fueron trasladados a hospitales zonales donde el primero murió y el segundo se encuentra en grave estado.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Brunet y Fraga, en el barrio de Pompeya. Fabián Gabriel García es policía desde hace más de 10 años y cumple funciones en la Delegación Departamental Zonal de Comunicaciones AMBA Norte.

Ese día tenía franco, por lo que aprovechó para acordar la compra de un par de zapatillas. Mientras esperaba, dos motochorros a bordo de una Honda Twister roja y blanca sin patente lo sorprendieron.

Uno de los jóvenes -sin bajarse de la moto- le habría apuntado con un arma para exigirle el celular y la billetera. En ese momento, García le entregó lo que tenía, sacó su arma nueve milímetros e hirió a los asaltantes.

Según su declaración, el policía habría dado la voz de alto. Sin embargo, disparó varias veces: Azuaga recibió tres impactos en la espalda, uno en el glúteo y uno en la pierna. Rivero, que manejaba la moto, intentó escapar, pero también fue alcanzado por las balas.

Minutos más tarde, debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Municipal Eva Perón y al Hospital Zonal General de Agudos Héroes de Malvinas. Los jóvenes de 22 años fueron operados, pero Rivero falleció el sábado y Azuaga aún permanece en estado crítico.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°5 de los tribunales de Morón que, como primera instancia, resolvió no detener al comisario al considerar que obró en legítima defensa.

Por otra parte, se realizaron las pericias pertinentes en el lugar de los hechos y se estableció que los motochorros utilizaron una pistola de juguete para amenazar al oficial. Es por eso que la causa fue caratulada como “robo agravado por el empleo de arma de utilería en grado de tentativa”. Franco Rivero y Nahuel Azuaga, ambos de 22 años. (Foto: Clarín)

“No los juzgamos por nada”: la palabra de los amigos de los motochorros

Amigos y familiares de los acusados expresaron su dolor por la muerte y el grave estado de los jóvenes. Lucía, una amiga de Rivero, publicó: “Todavía no caigo, te voy a extrañar plaga. Me quedo con lo mejor de vos y las giras y after, verte en la plaza. Descansá en paz, amigo”.

“Los pibes sabemos lo que son, que sigan hablando los grupos y todos los p... que hablan mal que la chup.., son unas grandes personas, unos re amigos para todos y nosotros no los juzgamos por nada, así que los que dicen giladas (...) para la familia y a los amigos es un momento feísimo y doloroso. Franco Agustín y Nahu Ezequiel con ustedes siempre, digan lo que digan, acá los pibes estamos con ustedes siempre”, posteó otro joven.