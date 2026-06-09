Dos motocicletas recuperadas en una obra en construcción en Catamarca

En la tarde de hoy, a las 15:00 horas, y por requerimiento del sistema de emergencia SAE-911, efectivos de la Seccional Décima Tercera se constituyeron en una obra en construcción ubicada en inmediaciones de la intersección de las calles Pedro P. "Tatita" Soria y Federico García Lorca.

El procedimiento se desarrolló luego de que las autoridades policiales recibieran la alerta correspondiente, lo que motivó la inmediata intervención de los uniformados en el lugar indicado. Una vez allí, y con autorización del propietario del inmueble, el personal ingresó al predio en construcción con el objetivo de verificar la situación reportada.

Durante la inspección del lugar, los efectivos lograron el hallazgo de dos motocicletas, las cuales se encontraban dentro del perímetro de la obra.

Los vehículos encontrados fueron:

Zanella ZB 110 cc. , de colores gris y rojo .

, de colores . Honda CB-1 125 cc., de color azul.

El hallazgo de ambos rodados dio inicio a una serie de actuaciones posteriores, debido a la necesidad de establecer su procedencia y determinar si existían requerimientos judiciales asociados a los mismos.

Intervención de la División Investigaciones y verificación en sistema

Tras el descubrimiento de las motocicletas, se dio inmediata participación al personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, quienes asumieron tareas específicas de verificación y consulta en los sistemas informáticos disponibles.

Como resultado de dichas consultas, se pudo establecer que la motocicleta Zanella ZB 110 cc. contaba con un pedido de secuestro vigente, solicitado por la Unidad Judicial N° 4.

Este requerimiento judicial se encontraba directamente vinculado a una denuncia penal radicada por una mujer de 43 años de edad, quien había denunciado la sustracción del vehículo.

De este modo, la situación de la motocicleta quedó formalmente encuadrada dentro de una causa judicial en curso, lo que reforzó la necesidad de su inmediata retención y puesta a disposición de la Justicia.

La segunda motocicleta y la hipótesis de sustracción reciente

En cuanto a la motocicleta de mayor cilindrada, es decir, la Honda CB-1 125 cc. de color azul, las averiguaciones posteriores realizadas por el personal interviniente permitieron establecer un segundo hecho de relevancia.

Según lo constatado por los uniformados, este rodado habría sido sustraído en horas de la madrugada de un taller mecánico, lo que indicaría un hecho delictivo reciente y aún en etapa de investigación.

Si bien este extremo surge de las tareas de investigación preliminares, fue incorporado a las actuaciones como un elemento clave para el avance del caso, a fin de determinar responsabilidades y reconstruir las circunstancias del hecho.

Intervención judicial y disposición de las actuaciones

Ante la totalidad de los elementos reunidos durante el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, autoridad que tomó conocimiento formal de lo sucedido.

Desde dicha Fiscalía se dispuso una serie de medidas concretas:

Que ambos vehículos sean trasladados a la sede de la Unidad Judicial N° 8 .

. Que se labren las actuaciones de rigor correspondientes al caso.

Estas disposiciones buscan garantizar la correcta cadena de custodia de los vehículos y permitir el avance de las investigaciones judiciales vinculadas a ambos hechos.