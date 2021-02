Durante enero, hubo 267 denuncias: una cada tres horas y un intento de femicidio en Los Altos

La violencia de género es una problemática que lleva ya muchos años y parece haberse instalado en nuestra sociedad como algo cotidiano, a pesar de los importantes avances que como sociedad hemos tenido en materia de género. Hubo un preocupante incremento en las denuncias, solo en el primer mes del año 2021, ingresaron a los Juzgados de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, cuya jurisdicción abarca nueve departamentos de la provincia, un total de 267 causas aproximadamente.

A pesar de la multiplicidad de las denuncias por violencia que van desde un grito a un golpe, en nuestra provincia no se registraron femicidios como sí sucedió, lamentablemente, en el resto del país. Según el último informe difundido días atrás por el Observatorio de Violencias “Ahora que sí nos ven”, del 1 al 31 de enero de 2021 hubo 1 femicidio cada 23 horas y 24 intentos de femicidio en el primer mes del año. El único hecho en ese periodo de tiempo en Catamarca ocurrió en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa y tiene a su presunto autor tras las rejas.

“Es una cifra que alarma y que es necesaria para tomar real magnitud de que el femicidio es la punta del iceberg de una cadena de violencias previas, como lo es la tentativa”, señalan desde la organización.

Continuando con dicho informe, este da cuenta que en relación al vínculo con el femicida, en el 42,1 % el agresor era la pareja de la víctima y en el 36,8%, la expareja. Del total de femicidios y tentativas (57), 6 víctimas habían realizado al menos una denuncia previa y solo 3 tenían medidas de protección y, sin embargo, las asesinaron o tuvieron la libertad para intentarlo. Dichos datos nacionales guardan gran relación con la realidad de nuestra provincia. Si bien, como dijimos, no tuvimos que lamentar la muerte de ninguna mujer en manos de un varón en contexto de género, en promedio, en el 54 por ciento de las denuncias, el agresor es la expareja, y en el 46 por ciento, la pareja. En cuanto a la multiplicidad de denuncias, de las estadísticas locales se deprende que, al menos, una de diez mujeres denunciaron mínimo dos veces a su agresor. Hay casos como el de P. C., denunciado el último sábado en la Unidad Judicial N° 2, quien indicó haber denunciado en la misma unidad judicial y en fiscalía con anterioridad al menos ocho veces a su ex.





Estadísticas

Durante este año de pandemia, los hechos de violencia contra la mujer en contexto de género se visibilizaron aún más. Las estadísticas judiciales oficiales dan cuenta que durante el primer semestre del año 2020, a diario, se realizaron tres denuncias por violencia.

Solo en el mes de enero del año pasado, la cantidad ascendió a 102 denuncias; dato que corresponde a las 12 unidades judiciales, ubicadas en el Valle Central, para la Primera Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo.



Dónde denunciar

Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte gratuitamente a la línea 144 durante las 24 horas del día, todos los días del año.



“A gritos pido ayuda para no morir en manos de mi ex”

Paola es una madre de cinco hijos varones, dos de ellos menores, de 17 y 9 años de edad, quien sufre la violencia desde hace más de una década y media por parte de su exmarido, de quien se divorció. Sin embargo, los hechos no acabaron. Ahora, no solo sufre de la violencia física y psicológica de su ex, sino también de cuatro de sus hijos. El hecho más reciente ocurrió el último sábado, cuando uno de ellos, el de 25 años, llegó a la vivienda donde la mujer convive junto a su hermano de 9 años y le prendió fuego al dormitorio. Actualmente, está con consigna policial y hoy, miércoles, se presentará como querellante en la causa a través de su abogada Dra. Atris Acuña, tanto en el ámbito civil como penal.

“No quiero morir en manos de mi ex o mis hijos. Solo quiero que alguien me ayude, me escuche, no puedo seguir viviendo así. Con temor de que un día me maten. Tengo un niño pequeño que me necesita” expresó en diálogo con LA UNIÓN la víctima. Asimismo, la mujer recordó que todo inició en el año 2003 y las denuncias fueron, primero, realizadas en la Comisaría de San Isidro, y luego, en la Judicial 10, cuando el edificio funcionaba en Tres Puentes. “Él -por el exmarido- llegaba borracho y me agredía. Un día, cuando mi hijo mayor, quien ahora también me agrede, tenía apenas cinco años, me arrojó una piedra que impactó en el rostro de mi hijo y casi pierde un ojo. Todo eso está en el expediente, pero nunca lo detuvieron. Ahora solo espero que me escuchen y no dejen que me maten”.

En cuanto a las denuncias, la mujer indicó no recordar con exactitud todas las que hizo, pero “serían más de 10” y en febrero de 2020, el fiscal ordenó que mis hijos regresaran a la casa; “les dijo que me tenían que respetar, pero no sucedió. El padre los llamaba y les decía que me tiren la comida, que me traten mal y ellos lo hacían. Me amenazaban con “sacarme la cabeza” si no los dejaba reunirse en mi casa con sus amigos. Actualmente, estoy con mi niño pequeño y custodia policial, no puedo salir a ningún lado sin estar pensando que me van a agredir, que me van a matar”. “Solo pido que me escuchen, no quiero ser una menos, grito por seguir viviendo y retomar una vida sin violencia y poder criar a mi hijo pequeño, que me necesita” manifestó la víctima suplicando, quien actualmente recibe asistencia psicológica.