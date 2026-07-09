Catamarca: una mujer detenida expulsó otras 19 cápsulas de cocaína en el hospital

El procedimiento realizado el pasado lunes 6 de julio en el puesto caminero El Portezuelo, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Valle Viejo, continúa generando novedades en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal.

Durante la jornada del miércoles, fuentes policiales informaron un nuevo avance en la causa: la mujer que permanecía internada en el Hospital San Juan Bautista de la Capital catamarqueña expulsó otras 19 cápsulas que contenían cocaína, con un peso aproximado de 235 gramos. Los envoltorios fueron inmediatamente secuestrados y puestos a disposición de la Justicia Federal interviniente, constituyendo un nuevo elemento incorporado al expediente.

Este hallazgo se suma a las evidencias ya obtenidas durante el procedimiento inicial y a las cápsulas que la detenida había expulsado previamente con asistencia médica, incrementando la cantidad de sustancia estupefaciente secuestrada en el marco de la causa.

El operativo realizado en El Portezuelo

La investigación tiene su origen en el procedimiento concretado el pasado lunes por efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes llevaron adelante el control en el puesto caminero El Portezuelo.

En ese operativo, los efectivos secuestraron una mochila que era transportada por una pasajera de 30 años de edad, de nacionalidad boliviana, en cuyo interior encontraron:

78 cápsulas de plástico que contenían cocaína .

que contenían . Un peso total de 910 gramos de la sustancia estupefaciente.

de la sustancia estupefaciente. Un teléfono celular .

. Documentación varia.

Tras el hallazgo de esos elementos, la mujer quedó involucrada en la investigación y posteriormente fue asistida por personal médico.

La internación y las primeras cápsulas expulsadas

Luego del procedimiento, y con asistencia médica, la pasajera expulsó 11 cápsulas que también contenían cocaína, con un peso de 130 gramos.

A raíz de esa situación, permaneció internada en el Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital, donde se encontraba bajo custodia policial en calidad de detenida, mientras continuaba siendo monitoreada por el personal de salud.

La permanencia en el centro asistencial permitió continuar con el seguimiento médico correspondiente, contexto en el que durante el miércoles se produjo un nuevo hallazgo de relevancia para la causa.

El miércoles se produjo un nuevo secuestro de droga

La principal novedad informada por fuentes policiales durante la jornada del miércoles fue la expulsión de 19 nuevos envoltorios con cocaína, un hecho que amplió la cantidad de droga secuestrada desde el inicio del procedimiento.

Los nuevos elementos presentaban las siguientes características:

19 envoltorios con cocaína.

con cocaína. Peso aproximado de 235 gramos .

. Fueron secuestrados .

. Quedaron a disposición de la Justicia Federal interviniente.

El nuevo secuestro se incorpora a los elementos ya obtenidos durante el operativo del lunes y a las primeras cápsulas expulsadas por la mujer durante su internación, marcando una nueva instancia dentro de la investigación judicial.

Alta médica y traslado

Una vez concluida la asistencia sanitaria y tras recibir el alta médica, la mujer dejó el Hospital San Juan Bautista.

Finalmente, fue alojada en la Comisaría de la Mujer de la Ciudad Capital, donde quedó detenida, mientras la causa continúa bajo la intervención de la Justicia Federal, que mantiene bajo su órbita todos los elementos secuestrados durante el procedimiento y los posteriores hallazgos registrados durante la internación.

La investigación, iniciada a partir del operativo realizado el lunes 6 de julio en el puesto caminero El Portezuelo, sumó así un nuevo capítulo con la expulsión de otras 19 cápsulas de cocaína durante la jornada del miércoles, un hecho que incrementó la cantidad de sustancia estupefaciente incorporada como evidencia y reforzó el desarrollo del expediente judicial que se encuentra en curso.