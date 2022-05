El abogado Jerez presentó un escrito y evitó la indagatoria

A las 11:30 de la mañana, el abogado del fuero local Bruno Jerez, debía presentarse en el Juzgado Federal de la provincia para que se le tomara la declaración de imputado por los supuestos de “estafa” e “incitación a la violencia”, a raíz de una investigación de oficio iniciada por la fiscalía Federal a cargo de Dr. Rafael Velihz Ruiz, hecho publicado en exclusiva por LA UNIÓN en su edición digital del viernes 13 de mayo.

Sin embargo, el letrado se presentó minutos después de las 9 horas e interpuso un escrito por la secretaria del juzgado a cargo del Dr. Miguel angelé Contreras por “falta de acción penal por vía de excepción de previo y especial pronunciamiento”.

Al salir del Juzgado, el letrado, quien ejercer su propia defensa en el proceso, explicó al ser consultado por LA UNIÓN , que recibió la notificación por parte de la justicia federal ayer a la tarde, lo que motivó la presentación del escrito; “Esperemos que el juez dictamine esto, en referencia al escrito y recién ahí, en caso que no haga lugar, se va a proceder a la declaración investigativa”, precisó Jerez, aún cuando fuera de micrófono adelantó que si el magistrado no falla a su favor, es decir si la causa continua apelara la resolución y sería el juez de Santiago del Estero quien convalide o no la acusación.

A su juicio, al referirse al hecho, el que negó “rotundamente” señaló que la denuncia es parte de la “existencia de manos oscuras, quienes están persiguiendo el accionar de nuestro estudio. Nosotros estamos llevando investigaciones, conjuntamente con otros colegas abogados, sobre las estafas piramidales. Así que tenemos la absoluta certeza que esto viene de un conjunto armado para establecer una denuncia penal en mi contra”.

Según Jerez la denunciante, que si bien reconoció es una de sus clientes de apellido Morales “...ella me solicitó una copia de la denuncia que habíamos presentado a la financiera, pero no se la entregué, porque estaba archiva en el estudio. Al parecer ella fue ante la fiscalía y le mostró un mensaje donde yo le estaba cobrando mis honorarios... De esto se armó el juez federal para armarme una causa. Realmente es totalmente increíble y por ello la presentación por la inexistencia del delito”, argumentó. “Nunca estafé a nadie y mucho menos a una clienta”, sentenció.