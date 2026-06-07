El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica, pero asegura que la lucha por justicia continúa

La conmoción generada por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada y descuartizada en Córdoba, continúa teniendo fuertes repercusiones en su entorno más cercano. En ese contexto, Miguel Heredia, abuelo de la víctima, recibió el alta médica luego de haber sido hospitalizado durante la mañana del sábado a raíz de una complicación de salud.

Según trascendió, el familiar de la joven habría sufrido un fuerte dolor en el pecho, situación que encendió las alarmas entre las personas de su círculo íntimo. Ante el cuadro presentado, sus allegados buscaron una rápida atención médica que derivó en su traslado al Hospital Elpidio Torres, ubicado en la ciudad de Córdoba.

El episodio se produjo en medio de un escenario de enorme tensión emocional para la familia, atravesada por el impacto que provocó el crimen de la adolescente y por los días de angustia que precedieron al hallazgo de la menor.

El alta médica y las recomendaciones profesionales

Tras permanecer bajo observación y recibir la atención correspondiente, Heredia fue dado de alta. Sin embargo, los médicos le indicaron que deberá continuar con una serie de cuidados y controles para monitorear su evolución.

De acuerdo con la información disponible, el abuelo de Agostina deberá:

Realizarse nuevos controles médicos .

. Cumplir con la medicación indicada por los profesionales.

por los profesionales. Mantener determinados cuidados y seguimiento clínico.

En declaraciones al medio local Cadena3, Heredia llevó tranquilidad respecto de su estado de salud actual y explicó cómo continuará su recuperación.

"Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento".

Las indicaciones médicas apuntan a preservar su salud luego del episodio sufrido y a evitar nuevas complicaciones en un contexto emocional particularmente delicado.

El impacto del estrés tras el asesinato de su nieta

Tal como indicó el portal cordobés, los profesionales de la salud recomendaron especialmente a Miguel Heredia que procure reducir los niveles de estrés derivados de la tragedia que golpeó a la familia.

La recomendación médica surge en un momento en el que el entorno familiar continúa atravesando las consecuencias emocionales del asesinato de Agostina. El dolor provocado por la pérdida de la adolescente, sumado a la exposición pública del caso y al reclamo permanente por respuestas, configura un escenario de alta exigencia emocional para sus seres queridos.

No obstante, pese a las advertencias médicas y a la necesidad de priorizar su recuperación, Heredia dejó en claro que su compromiso permanece intacto.

"Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar".

La declaración refleja la determinación con la que el abuelo enfrenta tanto su situación de salud como el proceso que atraviesa la familia desde que se conoció el crimen de la joven de 14 años.

La situación de Melisa, madre de Agostina

Mientras Miguel Heredia comienza su recuperación fuera del hospital, otra integrante central de la familia continúa internada. Se trata de Melisa, madre de Agostina Vega, quien permanece hospitalizada desde el pasado 29 de mayo.

Su internación se produjo a raíz de un severo cuadro de descompensación, acompañado por deshidratación extrema e hipertensión. El episodio ocurrió durante una de las marchas en las que familiares, amigos y allegados reclamaban por la aparición de la adolescente.

Aquellas movilizaciones se desarrollaron cuando aún se buscaba intensamente a Agostina y la familia mantenía la esperanza de encontrarla. En ese contexto de incertidumbre y angustia, Melisa sufrió la descompensación que derivó en su hospitalización.

La situación sanitaria de la madre de la adolescente se suma así a la compleja realidad que enfrenta la familia desde el crimen, una tragedia que no solo provocó una profunda pérdida humana, sino que también ha tenido consecuencias físicas y emocionales para sus seres más cercanos.

Una familia marcada por la tragedia

El alta médica de Miguel Heredia representa una noticia alentadora dentro de un panorama atravesado por el dolor. Aunque deberá continuar bajo seguimiento médico y cumplir con las recomendaciones profesionales, el abuelo de Agostina aseguró encontrarse estable y dispuesto a continuar adelante.

Mientras tanto, la internación de Melisa evidencia el enorme impacto que la tragedia ha generado en el núcleo familiar. Entre tratamientos, controles médicos y procesos de recuperación, los familiares más cercanos de Agostina siguen enfrentando las secuelas de un caso que conmocionó a Córdoba y que continúa marcando profundamente sus vidas.

Las palabras de Heredia sintetizan el momento que atraviesa la familia: una combinación de dolor, recuperación y determinación, en medio de una lucha que, según aseguró, está lejos de terminar.