Un procedimiento de control realizado por personal de Gendarmería Nacional permitió detectar 514 gramos de cocaína que eran transportados en un colectivo con destino a la ciudad de Belén, en la provincia de Catamarca.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Sección "Belén", dependiente del Escuadrón 23 "Tinogasta", quienes se encontraban desplegados a la altura del kilómetro 4.068 de la Ruta Nacional Nº 40. En ese lugar, los uniformados detuvieron la marcha de un ómnibus que había partido desde la Capital provincial y se dirigía hacia la ciudad de Belén.

Durante el control de los pasajeros, los integrantes de la fuerza identificaron a una ciudadana mayor de edad que viajaba en la parte superior del vehículo y trasladaba una bolsa de papel. En su interior llevaba una caja de cartón de mediana dimensión, cuyo contenido llamó la atención de los efectivos y motivó una inspección más detallada.

El hallazgo y la confirmación mediante Narcotest

La revisión se llevó adelante en presencia de testigos hábiles. Al inspeccionar la caja, los uniformados encontraron un paquete rectangular envuelto en cinta transparente que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco.

Frente a este hallazgo, se solicitó la intervención de efectivos de Criminalística y Estudios Forenses, quienes realizaron la correspondiente prueba de orientación de campo denominada Narcotest.

El procedimiento arrojó un resultado cromáticamente positivo para cocaína, con un peso total de 514 gramos. De esta manera, el análisis permitió determinar la naturaleza de la sustancia encontrada durante el control vehicular.

El descubrimiento dio lugar a la intervención de la Justicia Federal, que tomó conocimiento de las circunstancias del procedimiento y dispuso las medidas correspondientes en el marco de la investigación.

Intervención de la Justicia Federal y detención de la involucrada

Tras confirmarse el resultado positivo de la prueba de orientación, intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Catamarca, organismos que ordenaron el secuestro del estupefaciente, además de un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

Asimismo, las autoridades judiciales dispusieron la detención de la mujer involucrada, quien quedó alojada en carácter de incomunicada.

En cumplimiento de las medidas ordenadas, la detenida fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer y el Menor de la Policía de la provincia de Catamarca.