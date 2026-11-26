Un supuesto caso de maltrato y abandono animal ocurrido en la localidad de El Portezuelo, departamento Valle Viejo, motivó la intervención de efectivos de la Policía de la Provincia, quienes lograron resguardar a una perra, gestionar su atención veterinaria y conseguirle un hogar, además de poner las actuaciones correspondientes a disposición de la Justicia.

El procedimiento se inició después de que distintos medios de comunicación y redes sociales difundieran información relacionada con un presunto hecho de maltrato animal cometido por personas desconocidas. Según los datos que trascendieron, los involucrados habrían abandonado dos perros en esa localidad y posteriormente se habrían retirado del lugar a bordo de una camioneta.

A partir de la repercusión que alcanzó la situación, numerarios de la División Delitos Culturales y Ambientales de la Policía de la Provincia tomaron intervención y se trasladaron hasta El Portezuelo para verificar lo sucedido y actuar ante la situación denunciada.

Los efectivos se constituyeron en inmediaciones de la plaza de la localidad, donde realizaron las actuaciones que permitieron poner a resguardo a una perra. La intervención policial estuvo orientada a brindar protección al animal y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias relacionadas con el supuesto abandono.

El caso tomó estado público a partir de la difusión de la información en distintos espacios de comunicación, lo que permitió que la situación llegara a conocimiento de las autoridades y motivara la intervención del personal especializado.

Atención veterinaria y búsqueda de un hogar responsable

Una vez que los efectivos lograron resguardar a la perra, se avanzó con las medidas necesarias para garantizar su atención y protección. En ese contexto, y con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno N° 7, el personal policial consiguió que el animal recibiera asistencia veterinaria.

La atención profesional constituyó uno de los primeros pasos posteriores al procedimiento realizado en inmediaciones de la plaza de El Portezuelo. La intervención no se limitó al resguardo inicial, sino que también contempló la necesidad de procurar condiciones adecuadas para el animal luego de la situación denunciada.

Posteriormente, los efectivos consiguieron un hogar para la perra, permitiendo que contara con un lugar donde permanecer después de haber sido puesta a resguardo. De esta manera, el procedimiento comprendió distintas acciones vinculadas con la protección del animal: desde la intervención policial en el lugar señalado hasta la gestión de atención veterinaria y la búsqueda de un espacio de alojamiento.

La actuación fue desarrollada bajo conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno N° 7, que tomó intervención en el caso y quedó vinculada con las actuaciones judiciales posteriores.

Los investigadores identificaron a los presuntos responsables

En paralelo con las medidas destinadas a proteger al animal, los investigadores de la División Delitos Culturales y Ambientales llevaron adelante distintas tareas de pesquisa para determinar quiénes habrían participado del supuesto hecho denunciado.

Como resultado de esas diligencias, el personal policial logró identificar a los presuntos autores del abandono de los animales en la localidad de El Portezuelo. A partir de ese avance investigativo, los efectivos labraron las actuaciones correspondientes y las pusieron a disposición de la Justicia interviniente. De esta manera, la investigación pasó a contar con elementos relacionados con la identificación de las personas señaladas como posibles responsables del episodio.

La intervención judicial resulta central para la continuidad del procedimiento, ya que será desde ese ámbito donde se determinen las medidas que deberán seguirse en relación con el caso.