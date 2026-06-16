El cura Rasgido permanece en una parroquia mientras se define su pedido de domiciliaria

La situación judicial del sacerdote Renato Rasgido atraviesa una nueva instancia marcada por su delicado estado de salud. La Justicia resolvió que el condenado por abuso sexual permanezca provisoriamente alojado en la parroquia Santa Rosa mientras se analiza la posibilidad de concederle el beneficio de la prisión domiciliaria.

La decisión fue adoptada luego de que se evaluaran las condiciones físicas que presenta Rasgido tras haber sido sometido recientemente a una intervención quirúrgica de alta complejidad. Según se informó, durante estudios médicos le fue detectado un tumor intestinal, situación que derivó en una operación realizada en el Hospital San Juan Bautista.

La cirugía implicó la extracción de una parte importante de su intestino, procedimiento que dejó secuelas significativas en su estado general de salud. Como consecuencia de la intervención, Rasgido quedó con una colostomía y una herida abierta que requiere cuidados permanentes y especiales para evitar complicaciones.

A ello se suma un marcado deterioro físico registrado durante las últimas semanas. De acuerdo con la información brindada, el interno perdió 17 kilos en apenas un mes y actualmente presenta una movilidad muy reducida, factores que fueron considerados al momento de evaluar su permanencia en el sistema penitenciario.

La evaluación médica que condicionó la decisión

El estado de salud de Rasgido fue analizado por el médico del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), doctor Andrada, quien emitió una evaluación clave para el avance del caso. Tras examinar al condenado, el profesional concluyó que no se encontraba en condiciones de regresar al Servicio Penitenciario. Ese informe se convirtió en uno de los elementos centrales que motivaron la resolución judicial posterior.

Aunque el sacerdote recibió el alta médica el viernes, los profesionales del Hospital San Juan Bautista advirtieron que aún necesitaba una serie de cuidados sanitarios específicos. Según señalaron, dichas condiciones de atención no podían ser garantizadas dentro del establecimiento penitenciario.

Entre los aspectos considerados se encuentran las necesidades derivadas de la colostomía, el tratamiento de la herida abierta y las limitaciones físicas provocadas por la pérdida de peso y la recuperación postoperatoria.

La resolución del juez Acs Acuña

Frente a este escenario, el juez de Ejecución Penal N° 2, Eugenio Acs Acuña, dispuso una medida transitoria destinada a garantizar tanto la atención sanitaria requerida como el cumplimiento de las condiciones de seguridad correspondientes.

La resolución estableció que Rasgido permanezca alojado en la parroquia Santa Rosa de manera provisoria, bajo un esquema de control permanente.

Las condiciones fijadas por la Justicia incluyen:

Custodia policial permanente.

Monitoreo mediante pulsera electrónica.

Responsabilidad de una de sus hermanas respecto de su permanencia y asistencia.

De esta manera, el magistrado buscó atender las recomendaciones médicas sin perder de vista la situación procesal y la condición de condenado que pesa sobre Rasgido.

El pedido de prisión domiciliaria en análisis

Paralelamente a la medida transitoria adoptada, la defensa presentó un pedido para que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. Para avanzar en el tratamiento de esa solicitud, el juez estableció una serie de pasos procesales previos. En primer lugar, otorgó a la familia un plazo de 72 horas para presentar un domicilio alternativo donde eventualmente podría cumplirse la medida.

Ese requisito constituye una condición necesaria para continuar con el análisis del planteo formulado por la defensa. Una vez vencido el plazo y presentada la información requerida, el magistrado convocará a las partes involucradas para que expresen formalmente su posición.

La participación de la víctima antes de una decisión definitiva

La definición sobre el futuro alojamiento de Rasgido todavía no está resuelta. Antes de adoptar una decisión definitiva respecto del pedido de prisión domiciliaria, el juez prevé escuchar a todos los actores que intervienen en el proceso.

Entre ellos se encuentra la víctima, cuya opinión será requerida en el marco de la convocatoria que realizará el juzgado una vez cumplidos los pasos procesales establecidos.

De esta manera, la causa se encuentra actualmente en una etapa de evaluación en la que confluyen distintos elementos: el delicado estado de salud del condenado, las recomendaciones médicas sobre los cuidados que necesita, las condiciones de seguridad impuestas por la Justicia y el análisis del pedido de prisión domiciliaria impulsado por su defensa.

Mientras tanto, Renato Rasgido continuará alojado en la parroquia Santa Rosa bajo custodia permanente y monitoreo electrónico, a la espera de que el juez Eugenio Acs Acuña resuelva si corresponde o no concederle el beneficio solicitado.