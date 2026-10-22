Tragedia en Catamarca: un conductor murió tras sufrió una descompensación durante un control policial

Un episodio con desenlace mortal se registró durante la tarde de este jueves en la zona sur de la Capital catamarqueña, donde un hombre de 60 años perdió la vida tras sufrir una descompensación que derivó en su fallecimiento por un infarto de miocardio.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Vega, de 60 años. El hecho tuvo lugar alrededor de las 19, sobre la avenida Los Minerales, a la altura del acceso al segundo puente que conduce al complejo habitacional Valle Chico.

La situación generó la intervención de los peritos de la Unidad Judicial N° 9, quienes acudieron al lugar para llevar adelante las actuaciones correspondientes en torno al episodio.

La descompensación y la intervención judicial

Según trascendió, el hecho se produjo en circunstancias en las que, aparentemente, Vega se encontraba realizando un control policial. En ese contexto, y de manera repentina, el hombre se habría descompensado y caído sobre la calzada.

La caída se produjo en el sector mencionado de la avenida Los Minerales, en inmediaciones del ingreso al complejo habitacional Valle Chico. La descompensación tuvo un desenlace fatal y el hombre falleció a causa de un infarto de miocardio.

Por el episodio, intervino personal de la Unidad Judicial N° 9, cuyos peritos se hicieron presentes en el lugar para realizar las tareas correspondientes.