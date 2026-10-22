Allanaron una agencia de viajes en Catamarca tras una denuncia por estafa

En la tarde de este jueves, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, junto con sumariantes de la Unidad Judicial N° 1, llevó adelante un allanamiento en la agencia de viajes Punto Norte, situada en calle Esquiú al 800, en la Capital.

El procedimiento se concretó luego de que los investigadores tomaran conocimiento de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 1, en la que una mujer de 40 años manifestó que habría sido víctima de una estafa.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Control de Garantías N° 4, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 3, en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas a partir de la presentación de la denunciante.

Los elementos secuestrados durante el operativo

Durante el procedimiento, los investigadores realizaron el secuestro de distintos dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación. Entre los objetos incautados se encuentran dos teléfonos celulares marca Samsung: uno con su respectivo chip y otro con una tarjeta de memoria.

También se secuestraron un posnet con chip, una CPU marca Gfast, varios tickets, una carpeta con documentación varia, diez talonarios de recibos y cuatro cuadernos con anotaciones consideradas de interés para la causa.

El conjunto de estos elementos quedó a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las indicaciones correspondientes respecto de las medidas a seguir. En paralelo, peritos de la Dirección General de Criminalística llevaron adelante tareas específicas de su especialidad.

La denuncia, en medio de la protesta de unas 100 familias

El allanamiento se produjo luego de una masiva protesta realizada el miércoles por unas 100 familias, que denunciaron la cancelación abrupta de los viajes que habían contratado para asistir a los recitales de la banda surcoreana BTS, previstos en la ciudad de La Plata para los días 23 y 24 de octubre.

La manifestación de las familias y la posterior intervención judicial constituyen los hechos que enmarcan el caso, que comenzó a tomar dimensión pública a partir de los reclamos por la suspensión de los traslados.

En este contexto, el procedimiento en la agencia Punto Norte permitió reunir diversos elementos que ahora se encuentran bajo resguardo de la Justicia. La investigación continúa su curso, mientras las autoridades intervinientes deberán determinar los pasos a seguir a partir de la denuncia penal y del material secuestrado durante el allanamiento.