El fiscal apuntó a los médicos: "Diego era una bomba de tiempo y se lo sacaron de encima"

"Bienvenidos al show". Ese fue uno de los comentarios que se escuchó dentro de la sala de los Tribunales de San Isidro, minutos antes del comienzo de la última etapa del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Después de 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, las partes comenzaron con sus alegatos finales. La acusación quedó a cargo, en primer término, de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes plantearon ante el tribunal una reconstrucción de la situación médica de Maradona y cuestionaron el accionar de los profesionales que estuvieron vinculados con su atención.

Ferrari abrió la exposición con una de las frases más contundentes de su intervención: "Al 11 de noviembre de 2020, Maradona era una bomba de tiempo, se lo sacaron de encima y lo introdujeron en esa casa que, 14 días después, terminó muriendo".

La acusación centró buena parte de su planteo en las condiciones en las que Maradona fue alojado y atendido durante ese período.

"Esa casa no tenía nada"

Ferrari cuestionó especialmente el lugar en el que Maradona pasó sus últimos días. Según sostuvo el fiscal, el espacio utilizado para alojarlo era un playroom con una cama común y carecía de elementos básicos que, de acuerdo con su exposición, habían sido prometidos.

"Usaron un playroom que tenía una cama común y nada más", sostuvo Ferrari. Luego enumeró los elementos que, según la acusación, no se encontraban en el lugar.

Guantes.

Gasas.

Una vía.

Un botiquín de primeros auxilios.

Un desfibrilador.

Una ambulancia.

Otros elementos que, según el fiscal, habían sido prometidos.

"Era un vacío puro, esa casa no tenía nada", afirmó. La crítica de Ferrari se vinculó con el cuadro de salud que, según la acusación, presentaba Maradona y con la ausencia de una atención que contemplara la complejidad de su estado.

Una muerte que, según la acusación, no fue súbita

El fiscal también se refirió específicamente al 25 de noviembre de 2020, día en que murió Maradona. Según sostuvo, las conclusiones de los peritos indicaron que algo en el cuerpo del exfutbolista no estaba bien y que el desenlace no se produjo de manera repentina.

"Esto no sucedió de forma súbita y de un momento al otro, es una situación que se fue generando con el paso de los días", afirmó Ferrari. En esa línea, hizo referencia a las conclusiones de la Junta Médica interdisciplinaria, que, según la acusación, determinó que Maradona no era un paciente sano que hubiera muerto sorpresivamente, sino una persona con una "gravísima complejidad médica".

La Junta Médica, agregó el fiscal, concluyó que la muerte era evitable y que la atención médica fue inadecuada.

Ferrari incorporó otro elemento central a su exposición al señalar que la Junta Médica también concluyó que Diego Armando Maradona murió después de un período de agonía prolongado de 12 horas.

"Un grupo de improvisados"

A partir de esas conclusiones, Ferrari endureció sus cuestionamientos contra quienes estuvieron a cargo de la atención de Maradona. "Existen hoy conclusiones categóricas y, en ese marco, estamos en condiciones de afirmar que existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo", sostuvo.

El fiscal agregó que ese grupo "ha incrementado el riesgo más allá de lo permitido, algunos de ellos con indiferencia". La acusación también repasó las declaraciones realizadas por los imputados durante el proceso. Ferrari sostuvo que se habían encontrado con las versiones de todos ellos y mencionó particularmente a Leopoldo Luque, quien, según señaló, declaró 12 veces.

"Nos encontramos con las versiones de todos los imputados, Luque ha declarado 12 veces, y ninguno pudo revertir el cuadro probatorio", afirmó.

Las señales de alarma

Otro de los ejes del alegato fue el estado físico que presentaba Maradona antes de morir. Ferrari hizo referencia a distintas señales que, según su planteo, debieron haber generado una respuesta médica.

"Nadie puede refutar las señales de alarma que exhibía el cuerpo de la víctima: la hinchazón, los edemas, la voz robótica... Todo este combo no llamó la atención de los médicos para que hagan algo. Hicieron todo para no hacer nada", sostuvo.

El fiscal también cuestionó el acta de externación. Según relató, quienes intervinieron en la atención de Maradona habrían intentado utilizar ese documento para deslindar responsabilidades. Durante su exposición, Ferrari rompió el acta frente a todos los presentes.

La acusación estructuró su alegato en cuatro etapas, que fueron presentadas bajo los siguientes títulos:

"Veinte años de historia".

"La internación que no fue".

"Lo que el cuerpo reveló".

"La huella del después".

El historial médico de Maradona

Cosme Iribarren comenzó con la primera de esas etapas y puso el foco en la historia clínica de Maradona.

"La historia médica de Maradona viene antes del año 2000 hasta el día de su fallecimiento", sostuvo. Según explicó, la evidencia reunida durante el proceso permitió contar con elementos de cargos directos que sustentan la teoría del caso que el Ministerio Público Fiscal llevó al debate. Iribarren planteó dos preguntas que, según su exposición, resultaban esenciales para comprender qué ocurrió durante lo que denominó "la internación que no fue": qué paciente era Diego Armando Maradona y qué afecciones de salud había tenido a lo largo de su vida.

En ese sentido, rechazó la posibilidad de considerar a Maradona como un paciente sano que simplemente atravesaba un posoperatorio quirúrgico por el hematoma subdural.

"Diego Maradona no era un paciente sano que solamente atravesaba un pos-operatorio quirúrgico por el hematoma subdural", afirmó. También hizo referencia a una expresión utilizada por uno de los imputados para describirlo como "un toro" frente a sus allegados.

Iribarren sostuvo, en cambio, que Maradona era un paciente complejo, con antecedentes médicos de todo tipo y con un historial que requería una mirada integral y en conjunto.

"Con toda la evidencia que se reunió, se elimina cualquier posibilidad de analizar la cuestión médica como un paciente sin factores de riesgo, todo lo contrario", remarcó.

La imagen de Maradona y los allanamientos

Iribarren también habló sobre el impacto de la imagen de Maradona muerto y vinculó esa impresión, según su interpretación de la evidencia, con las afecciones que presentaba en noviembre de 2020.

"La imagen de Diego (muerto) va a ser imborrable", sostuvo. Según el fiscal, lo impactante de esa imagen tenía una explicación vinculada con todas las afecciones que tenía al mes de noviembre de 2020 y que no fueron atendidas. Por su parte, Ferrari incorporó durante su exposición elementos surgidos de los allanamientos realizados en las viviendas de algunos de los acusados.

"Cuando allanamos las casas de Luque y Cosachov, encontramos la historia clínica de su paciente tirada arriba de la chimenea", afirmó. También mencionó a Forlini y sostuvo que daba órdenes a los enfermeros para asentar controles que no se habían realizado.

"No es menor el dato", agregó Ferrari.

Cómo continúa el juicio

Concluidos los alegatos de los fiscales, será el turno de las querellas y, posteriormente, de las defensas de los siete acusados que continúan en el proceso. Cada una de las partes contará con un máximo de tres horas para presentar sus argumentos.

La etapa de prueba había terminado el martes pasado, cuando declararon por última vez cuatro de los imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Los cuatro defendieron su actuación y cuestionaron que hubieran tenido el rol de médicos tratantes de Maradona. Mientras el proceso ingresa en su tramo final, la causa ya acumula más de siete meses de debate, con 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados.

Banderas, cuarteto y la expectativa

La jornada decisiva también estuvo acompañada por el clima generado en las inmediaciones y dentro del ámbito donde se desarrolla el juicio. En la previa sonó cuarteto a todo volumen, mientras los fanáticos de Maradona colgaron banderas con la cara del exfutbolista.

Los seguidores se hicieron presentes en apoyo a los familiares, que llegaron temprano para presenciar esta parte decisiva del debate.

El juicio entra así en su última etapa después de un extenso recorrido de audiencias, declaraciones y presentación de pruebas. Los fiscales Ferrari e Iribarren ya expusieron la posición de la acusación, centrada en la condición médica de Maradona, las condiciones de atención, las señales que, según sostienen, no fueron atendidas y las conclusiones de la Junta Médica.

Ahora será el turno de las querellas y de las defensas. Cada una deberá presentar sus argumentos dentro del límite establecido de tres horas, en un proceso que llega a su instancia final con siete acusados que continúan en el debate y con una acusación que sostiene que la muerte de Diego Armando Maradona pudo haber sido evitada.