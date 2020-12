El fiscal Felsztyna apeló el sobreseimiento de los trece imputados

En la jornada de este lunes se conoció que el fiscal que investiga la causa denominada Tragedia de El Rodeo apeló el fallo del juez de garantías Nº 3 Dr. Porfirio Acuña a través del cual deja sin imputados ni responsable en la causa.

El fallo fue emitido la semana pasada por el magistrado y causó malestar y preocupación a los familiares de las víctimas que perecieron en aquel fenómeno natural del 25 de enero del año 2013. Si bien desde las querellas se adelantó que apelarán el fallo, ayer se conoció que por el momento sólo la Fiscalía lo hizo.

De acuerdo a la información brindada por voceros de la causa, el fiscal entiende que al menos dos de los trece imputados deben sentarse en el banquillo de los acusados. Se trata del ex intendente Casas Doering y el ex director de Defensa Civil. Coincidiendo con el criterio del magistrado al sostener el sobreseimiento de los otros once imputados. Ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá resolver al respeto.

Por lo avanzado del año calendario y siempre y cuando la causa no sea habilitada en la feria judicial, la resolución pasara recién para febrero del año próximo.