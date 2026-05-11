El Gobierno relativiza las críticas del PRO y apunta a Macri como el impulsor de una estrategia rumbo a 2027

El Gobierno nacional salió a bajarle el precio político a las críticas que el PRO plasmó en un documento difundido el domingo y, puertas adentro de la Casa Rosada, existe la convicción de que detrás de esa avanzada se encuentra la figura de Mauricio Macri. Según dejaron trascender fuentes libertarias con despacho y circulación habitual en Balcarce 50, el oficialismo interpreta el movimiento como una jugada con múltiples objetivos políticos y electorales.

La reacción libertaria no se limitó únicamente a cuestionar el contenido del documento opositor. En el entorno presidencial consideran que el gesto del PRO responde a una necesidad del ex mandatario de reconstruir márgenes de autonomía política de cara al escenario electoral de 2027, en un contexto donde La Libertad Avanza logró consolidar centralidad dentro del electorado de centroderecha.

La lectura política de la Casa Rosada

Dentro del oficialismo sostienen que el documento difundido por el PRO debe leerse más como una señal interna que como una verdadera ruptura con el Gobierno. En ese análisis, Mauricio Macri buscaría recuperar iniciativa política luego de meses en los que la administración de Javier Milei absorbió gran parte de las banderas históricas vinculadas a las reformas económicas y a la agenda de transformación del Estado.

Las fuentes libertarias interpretan que el ex presidente intenta posicionarse nuevamente como un actor con capacidad de negociación y con volumen político propio. En particular, creen que el objetivo de fondo es llegar fortalecido a la discusión electoral de los próximos años y, especialmente, a la conformación de listas de cara a 2027.

Desde el entorno gubernamental sostienen que el líder del PRO necesita demostrar que todavía conserva capacidad de conducción dentro de su espacio político. En ese marco, la difusión del documento crítico sería una manera de marcar diferencias con la Casa Rosada y evitar una identificación total con el oficialismo libertario.

Tensiones crecientes dentro del PRO

Sin embargo, dentro del propio espacio amarillo también aparecen señales de desgaste y malestar acumulado. Algunos integrantes del PRO consideran que la paciencia de Mauricio Macri frente al Gobierno nacional comienza a agotarse y que el ex mandatario incluso evalúa la posibilidad de romper definitivamente los lazos políticos con Javier Milei.

Ese escenario introduce un nuevo elemento de tensión dentro de la relación entre ambas fuerzas. Aunque hasta ahora el vínculo entre sectores del PRO y La Libertad Avanza mostró distintos niveles de cooperación parlamentaria y política, las diferencias comienzan a hacerse más visibles.

El documento difundido el domingo aparece así como un punto de inflexión en una relación que, desde la llegada de Milei al poder, estuvo marcada tanto por acercamientos estratégicos como por desconfianzas mutuas.

El oficialismo apuesta a minimizar el conflicto

Pese a la repercusión política del pronunciamiento del PRO, en el Gobierno eligieron adoptar una postura de cautela y minimizar el alcance real de las críticas. En Balcarce 50 aseguran que el documento no refleja necesariamente el pensamiento de todos los dirigentes importantes del partido amarillo.

En ese sentido, dentro del oficialismo remarcan las diferencias internas existentes en el PRO y destacan particularmente las posiciones de dirigentes como:

Cristian Ritondo , jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.

, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para la Casa Rosada, ambos referentes mantienen una postura menos confrontativa respecto del Gobierno nacional y continúan abiertos a explorar entendimientos políticos y electorales con La Libertad Avanza.

La mirada sobre Jorge Macri y un eventual acuerdo electoral

Uno de los puntos que más valoran en el oficialismo es la posición expresada recientemente por Jorge Macri. La semana pasada, el jefe de Gobierno porteño planteó públicamente la posibilidad de alcanzar una alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza similar a la que ambas fuerzas concretaron para la elección nacional de octubre de 2027.

Esa declaración fue interpretada por el entorno libertario como una señal de que todavía existen sectores relevantes dentro del PRO dispuestos a sostener acuerdos estratégicos con Javier Milei, aun cuando Mauricio Macri eleve el tono de sus críticas.

La visión oficial es que las tensiones actuales forman parte de una negociación política más amplia y no necesariamente anticipan una ruptura definitiva entre ambos espacios.

La disputa por el electorado del PRO

En el Gobierno existe además otra convicción que explica la decisión de relativizar el documento opositor: consideran que una parte importante de los votantes históricos del PRO ya se identifica políticamente con La Libertad Avanza y con el liderazgo de Javier Milei.

Desde esa perspectiva, en Balcarce 50 sostienen que Mauricio Macri expresa hoy la frustración de un espacio político que, durante su experiencia de gobierno, no logró avanzar en transformaciones estructurales profundas.

Según el análisis libertario, muchas de esas reformas sí comenzaron a desarrollarse bajo la presidencia de Milei. Por eso, entienden que el oficialismo logró apropiarse de una agenda de cambios que anteriormente representaba el macrismo y que ahora aparece asociada principalmente al proyecto libertario.

En ese marco, la disputa entre el Gobierno y el PRO no solo se desarrolla en el plano dirigencial, sino también sobre la representación política de un mismo universo electoral. Mientras Mauricio Macri busca preservar autonomía y capacidad de influencia, la Casa Rosada apuesta a consolidar la idea de que el ciclo político de las reformas profundas quedó definitivamente asociado al liderazgo de Javier Milei.