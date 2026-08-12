Fue denunciado por agresión y le encontraron un revólver en su auto

Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta terminó con el secuestro de un arma de fuego y un cartucho que se encontraban dentro de un automóvil desarmado, en la ciudad de Tinogasta, departamento homónimo.

Los numerarios policiales llegaron hasta el Pasaje Quintar S/N°, donde procedieron a inspeccionar el rodado. Durante la intervención, los efectivos encontraron elementos que motivaron su secuestro y posterior puesta a disposición de la Justicia.

El hallazgo se produjo en el marco de una actuación relacionada con una denuncia penal radicada por una mujer mayor de edad, en un contexto de violencia de género. La vinculación del arma con esa denuncia fue uno de los elementos considerados para avanzar con el procedimiento.

El revólver

Durante la inspección del automóvil, los policías secuestraron un revólver calibre .38. Junto con el arma encontraron también un cartucho calibre 9 mm, ubicado en uno de los orificios del tambor.

La presencia de ambos elementos quedó incorporada al procedimiento realizado por los efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta. De acuerdo con la información suministrada, el arma tendría relación con la denuncia penal efectuada por una mujer mayor de edad, enmarcada en una situación de violencia de género. Por este motivo, el hallazgo del revólver y del cartucho adquirió relevancia dentro de las actuaciones que se llevan adelante.

Los elementos secuestrados quedaron bajo intervención judicial, a partir de las disposiciones adoptadas luego del procedimiento.

La denuncia que originó la intervención

El procedimiento policial se encuentra relacionado con una denuncia penal radicada por una mujer mayor de edad, en un contexto de violencia de género.

La actuación desarrollada en el Pasaje Quintar permitió localizar el arma dentro de un automóvil desarmado y avanzar con su secuestro. La información aportada señala que el revólver tendría relación con la denuncia mencionada, por lo que los elementos encontrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La intervención policial permitió de esta manera retirar el arma del lugar donde fue encontrada y preservar los elementos considerados de interés para la investigación. En este tipo de actuaciones, el procedimiento se desarrolla a partir de las medidas que posteriormente dispone la Justicia, que es la encargada de determinar los pasos a seguir dentro de la causa.

Tras el secuestro del arma y del cartucho, ambos elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial.