El padre de Loan ahora dice que el marino detenido no había sido invitado al almuerzo

José, el papá de Loan Danilo Peña, sostuvo que él y su hijo llegaron " de sorpresa" al almuerzo organizado en casa de la abuela, donde el nene fue visto por última vez el 13 de junio. Fue en una nota con C5N, donde también sostuvo que la pareja de María Victoria Caillava y Carlos Pérez no había sido invitada al almuerzo y los había llevado Laudelina, tía del niño desaparecido. Se trata del marino que está apuntado por la Justicia como presunto cerebro del secuestro y su pareja, que es empleada municipal.

"Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá", comenzó a relatar.

Minutos antes había sostenido que Loan "no estaba invitado" al almuerzo y que fue con él. . "Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé", relató. Según la versión de José, al afirmar que iba al campo Loan le habría insistido para ir. "Llevame, llevame", le habría dicho, siempre según su versión. Le dijo al nene que le pregunte a su mamá, y finalmente lo llevó.

En su relato, además, volvió a corroborar que era la primera vez que Loan iba al campo de su abuela.

Contra Laudelina

La familia de Loan Danilo Peña lanzó una fuerte acusación contra Laudelina, la tía del nene de cinco años desaparecido en Corrientes, y pidieron que sea investigada porque “tiene que saber algo más”.

Tanto el hermano como el padre de Loan aseguraron que la mujer atendió el llamado de su marido Antonio Benítez, el tío del menor que está imputado como partícipe necesario para la captación de personas con fines de explotación. Tras esa llamada fue a buscar al nene, según aseguraron.

“Mi tía Laudelina, su hija Camila y Macarena deberían estar demoradas”, dijo José Peña, hermano mayor del nene, quien también se sumó a la teoría de que la mujer sabe cosas que no dijo a la causa.

Peña dijo que tras el llamado la mujer fue a buscar a Loan, pero advirtió: “No sé si llegó a donde dice o fue al lugar donde estaba Caillava. Pero ella habló con Antonio, que fue el último que estuvo con Loan”.

En esa misma sintonía, el padre del niño desaparecido también apuntó contra Laudelina: “La tienen que investigar, tiene que saber algo más. No importa que sea la tía de Loan”, dijo y aclaró que cuando llegaron a la casa de Catalina, su madre, solo estaba su hermana en el lugar.

José Peña, padre, contó que en el diálogo que tuvo con la tía del menor, ella le dijo que “no estaba con Loan”. De ese modo, aseguró que ninguno de los adultos le pidió permiso para “llevarse a Loan”.